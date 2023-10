Dopo il Gran Premio del Giappone si è complicata la situazione di classifica di Francesco Bagnaia, sempre leader ma con un vantaggio su Jorge Martin che si è ridotto a soli 3 punti. È importante che il campione in carica MotoGP reagisca e torni ad allungare rispetto al rivale, che è in un momento straordinario e che medita il sorpasso in questo weekend in Indonesia.

MotoGP, Bagnaia in Indonesia per vincere

Bagnaia è arrivato a Mandalika molto determinato a fare bene, le sue condizioni fisiche sono assolutamente migliorate dopo il terribile incidente a Montmelò e ha grande voglia di risalire sul gradino più alto del podio: “Sono molto contento di tornare a correre in Indonesia. Non vedo l’ora di poter far divertire tutti i tifosi che verranno a vederci questo fine settimana in pista. Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria“.

Ovviamente l’appuntamento sull’isola di Lombok non è decisivo, dato che poi ce ne saranno altri cinque in calendario, però recuperare punti su Martin sarebbe importante. Ad ogni modo, Pecco non vuole mettersi eccessiva pressione addosso: “Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato. Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione“.

La pioggia potrebbe essere il fattore in grado di sconvolgere il weekend. Vedremo se effettivamente i piloti si ritroveranno ad avere a che fare con pista bagnata e quali saranno i valori. Bagnaia non vince dal Gran Premio d’Austria e cercherà di tornare al successo in Indonesia, indipendentemente dalle condizioni.

Foto: Ducati Corse