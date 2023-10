MotoGP, il ritorno di Bastianini: “Riparto con calma, senza aspettative”

Dopo aver saltato altri tre gran premi per infortunio, Enea Bastianini risalirà sulla sua Ducati Desmosedici al Mandalika International Circuit. Il riminese spera di aver chiuso con la sfortuna, iniziata nel primo GP del 2023 a Portimao con la frattura della scapola destra e poi proseguita a Montmelò con la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra e la frattura del secondo metacarpo della mano sinistra.

MotoGP Indonesia, Bastianini felice del rientro

Bastianini giovedì verrà sottoposto alla consueta visita medica che stabilirà se è idoneo per correre. Non dovrebbero esserci sorprese. Intanto lui è soddisfatto di essere in Indonesia e non ha dubbi sul fatto che sarà di nuovo in sella alla sua Ducati: “Finalmente torno in pista insieme alla mia squadra. Aver dovuto saltare altre gare proprio mentre stavo iniziando a sentirmi a mio agio sulla Desmosedici GP non era ciò di cui avevamo bisogno, ma dopo l’operazione era importante dedicare alcune settimane per recuperare al meglio, anche se non sono ancora al 100%.

L’ex pilota del team Gresini ha un approccio cauto al fine settimana sull’isola di Lombok: “Ora dovremo ripartire con calma e cercare di dedicare queste ultime gare per sistemarci e per poter essere competitivi il prima possibile. Perciò non ho grandi aspettative per questo fine settimana: voglio solo cercare di lavorare nel miglior modo possibile insieme alla mia squadra“.

Enea non è al top della condizione fisica e pertanto non bisogna aspettarsi chissà quali risultati da parte sua. Cercherà di migliorare fisicamente e anche il suo feeling con la Desmosedici GP23, moto con la quale ha faticato più del previsto. Gli infortuni non hanno certamente aiutato, ma anche lui deve metterci del suo.

Foto: Ducati