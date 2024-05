Esteban Ocon: il guerriero silenzioso   

L’inizio di questo campionato del mondo di Formula 1 ha dato molti spunti e soprattutto ci ha narrato delle storie importanti. Quelle che però sono finite su tutti i giornali anche per logica di risultati, sono quelle che riguardano i vincenti. L’inizio da cannibale di Max Verstappen e della Red Bull, ad esempio, la vittoria di Carlos Sainz in Australia ed ora la prima vittoria in carriera di Lando Norris a Miami. Una storia di cui si parla poco è quella della voglia di non mollare mai di Esteban Ocon. Una voglia che lo ha condotto ad un primo risultato importante, dopo un inizio di campionato drammatico per lui e tutta la sua scuderia.

Il primo punto conquistato d’Alpine in stagione

Il decimo posto in gara a Miami di Esteban Ocon ha dato ossigeno a tutta l’Alpine. Una scuderia che pareva relegata a chiudere il gruppo. La vettura A524 non sta rispettando le aspettative e questo lo abbiamo detto ampiamente. I cambi poi al vertice della casa francese dimostrano come ci sia uno stato confusionale che si riversa poi negli uomini che vanno nei circuiti. La stabilità si potrebbe trovare attraverso questo punto conquistato, come per far capire, che la strada intrapresa è giusta anche se bisogna alzare sempre di più asticella. Asticella che si è iniziata ad alzare con i primi aggiornamenti che erano arrivati a Suzuka per il GP del Giappone.

Il Giappone in realtà non è stato molto positivo per la scuderia transalpina, che ha visto i suoi due alfieri lottare per il quindicesimo posto. Un weekend quello nipponico, che aveva gettato non poco malumore all’interno del box, rischiando di peggiorare ancor di più la situazione. La Cina tuttavia, ha evidenziato il cambio di trend, posizionando i due portacolori Alpine ai margini della zona punti. Quindi la crescita della A524 c’è stata, quello che però pare ancora più evidente è che uno dei due piloti sembra trovarsi meglio con la monoposto. Esteban Ocon è senza ombra di dubbio, l’uomo che sta sposando al meglio la causa della casa francese.

Esteban Ocon ci ha sempre creduto

Il primo punto conquistato a Miami non poteva che arrivare da Esteban Ocon, visto che il pilota di Évreux ha sempre creduto nel potenziale della macchina. Ocon ha sempre parlato in positivo o, meglio, ha cercato con le sue dichiarazioni sempre di vedere il meglio che si raccoglieva. Esteban grazie a questa sua visione ha battuto il compagno Pierre Gasly in ben 5 occasioni su 6 in questo inizio di stagione. Questa è la riprova di come il pilota voglia davvero incarnare e fare suo lo spirito dell’Alpine. Lui si sente parte del progetto, un progetto che ad oggi è tutto da rifondare e lui sembra voglia prendersene le responsabilità.

Esteban Ocon sta combattendo da vero guerriero, basta vedere i suoi fine settimana. Weekend sicuramente fuori dalle luci della ribalta, data la vettura, ma il suo modo di fare ci descrivono come si stia sacrificando molto per l’Alpine. Quell’Alpine con la quale ha vinto la sua prima e ad oggi una gara in Formula 1, quell’Alpine che, quando le porte per lui nel massimo campionato automobilistico sembravano chiudersi, gli ha concesso la possibilità di rientrare. Un binomio quindi che pare avere una forte saldatura emotiva. Il decimo posto in terra statunitense non deve essere il punto d’arrivo, ma questo Ocon lo sa bene.

Alpine spera in un Gasly pronto a replicare ad Esteban Ocon

Il grande sconfitto nella gara del GP di Miami è sicuramente Pierre Gasly. Gasly era il pilota su cui tutti facevano affidamento, soprattutto in patria. Quest’anno però, il confronto con il compagno di squadra appare assai emblematico. Ora Pierre dovrà per forza di cose rispondere ad Esteban Ocon, dovrà per forza ridimostrarsi parte del progetto. Tutto questo potrebbe trasformarsi in un vantaggio per Alpine, che vedendo anche l’altro suo alfiere motivato, potrebbe migliorare i propri risultati. Ocon di certo vorrà continuare a stare davanti a Gasly. Miami, quindi, potrebbe aver aperto ad un nuovo capitolo della stagione Alpine, quello della rinascita.

FOTO: social BWT Alpine f1