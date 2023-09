MotoGP, Bastianini: “Anno bastardo, tutto più difficile per me”

Enea Bastianini salterà anche il Gran Premio dell’India, insieme ad Alex Rins è il grande assente al debutto della MotoGP al Buddh Circuit. Una stagione davvero sfortunata per il pilota della Ducati, alle prese prima con l’infortunio di Portimao, che l’ha tenuto fuori per quattro gare, poi con l’incidente in Catalunya, che lo costringe a restare a casa. Salterà anche la prossima tappa di Motegi, il rientro è previsto in Indonesia.

L’annus horribilis di Bastianini

Difficile definire un anno così, il ‘Bestia’ lo classifica come “bastardo“. Doveva essere l’anno del grande salto, dopo le quattro vittorie del 2022 e la promozione nel team factory. Invece la sfortuna gli si è incollata addosso, tanto che nei giorni scorsi è persino caduto dalla carrozzina. “L’altra sera sono tornato a casa: Agrid (il suo bulldog, ndr) per farmi la festa mi è saltato addosso e sono andato giù. Alice (la fidanzata, ndr) era già pronta a chiamare l’ambulanza“.

Difficile da digerire l’infortunio rimediato nella gara di esordio stagionale, la corsa al titolo MotoGP era ormai compromessa. Adesso che non c’è nulla in palio ha meglio digerito il nuovo stop, ma è comunque difficile da accettare mentalmente. Nelle sporadiche uscite in pista di quest’anno, Enea Bastianini non è mai riuscito ad instaurare un buon feeling con la Ducati Desmosedici GP23. Il doppio infortunio ha rallentato fortemente la fase di adattamento. “Aver fatto molte gare in meno non mi ha permesso di essere efficace in quelle che ho fatto“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’.

I problemi con la Ducati ufficiale

Spente le speranze iridate, c’è da fare i conti con la concorrenza interna. Jorge Martin sta dimostrando di meritare un posto nel team ufficiale per il 2025. A Bastianini il compito di difendere la sua prestigiosa sella e con un compagno di box come Enea Bastianini, campione in carica e leader del Mondiale 2023, sarà difficile ritagliarsi un rinnovo di contratto con Ducati. Con Gresini, e con una moto dell’anno precedente, sembrava più facile l’assalto al podio. Nel box della Rossa “è più complicato, sviluppare una moto è più difficile che salirci sopra e girare. Tutto è più difficile per me… ma sappiamo dove lavorare“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon