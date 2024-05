La svolta sembra finalmente essere arrivata per BMW, che con l’ingaggio di Toprak Razgatlioglu e altri cambiamenti è finalmente riuscita a conquistare risultati importanti nel Mondiale Superbike. È in lotta per il titolo e ha tutte le carte per riuscire a conquistarlo, anche se la Ducati non sarà facile da battere. Mentre cerca di avere successo nel massimo campionato delle derivate di serie, non mancano dei pensieri inerenti un possibile sbarco in MotoGP. Dal 2027 entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico e la casa di Monaco di Baviera sta riflettendo su questa opportunità.

BMW dalla Superbike alla MotoGP: parla Flasch

Markus Flash, CEO di BMW Motorrad da novembre 2023, a marzo non aveva affatto scartato l’ipotesi di fare il grande salto in MotoGP. Non è un segreto che Dorna Sports desideri avere un altro costruttore in griglia dopo l’addio di Suzuki e spera che l’azienda tedesca, già partner automobilistico del Motomondiale, scelga di correre nella classe regina. Le nuove regole possono essere una spinta importante.

Proprio Flash è tornato a parlare dell’argomento MotoGP: “Quando tutti iniziano da zero – ha dichiarato a Speedweek – è il momento di entrare. Ma fino ad allora dobbiamo avere successo in quello che facciamo. Per me non c’è modo di ottenere una promozione senza avere successo. Questo per me è fuori discussione, l’ho detto alla mia squadra fin dal primo giorno. Il successo nel Mondiale Superbike è un obbligo. Possiamo prepararci allo stesso tempo, ma prenderò una decisione solo se avremo successo“.

Valutazioni in corso: Dorna Sports attende

Il manager BMW è molto chiaro, vuole vincere nel WorldSBK prima di approdare eventualmente in MotoGP: “Stiamo esaminando la cosa in modo strategico – aggiunge – e dobbiamo valutarla con sobrietà. Non sarà una decisione dettata dalla mia passione, ma ampiamente supportata dall’azienda. La preparazione va fatta con attenzione. Solo così puoi avere stabilità a lungo termine. Non posso dire ancora nulla di concreto, stiamo iniziando la valutazione“.

Carmelo Ezpeleta ha incassato a malincuore la decisione di Suzuki di ritirarsi dalla top class e si è attivato per attirare un nuovo costruttore, rifiutando di assegnare i due posti rimasti liberi a dei team satellite. Bisogna attendere il 2027, quando tutti potranno partire alla pari con le nuove regole. Nessuna casa entrerà prima di quell’anno, non avrebbe senso. BMW in questo momento è la candidata più concreta e Dorna Sports spera di ricevere notizie positive al più presto.

Foto: BMW