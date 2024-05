Glenn Irwin super nelle prime prove della North West 200

Un inusuale mercoledì di prove, effetto del nuovo programma di attività introdotto quest’anno, ha sancito il via ufficiale dell’edizione 2024 della North West 200. Al ‘Triangle‘ tra Coleraine, Portrush e Portstewart le prime qualifiche, mitigate da condizioni metereologiche favorevoli (in contrapposizione alle pessimistiche previsioni della vigilia), contestualmente alle preannunciate assenze di rilievo hanno proposto i soliti noti in cima al monitor dei tempi. In primis tra le Superbike con Glenn Irwin, in sella alla Ducati Panigale V4 R del Paul Bird Motorsport, che ha risposto presente con un ritmo record.

GLENN IRWIN VOLA ALLA NORTH WEST 200

Trascorse 48 ore dalla tripletta di Oulton Park che gli ha permesso di conquistare la leadership del British Superbike, Glenn Irwin si è preso il lusso di far l’andatura anche nelle prime qualifiche Superbike della North West 200. In 4’18″553 ha lasciato a 1″3 Davey Todd (primatista tra le Superstock con TAS BMW), a 4″2 Michael Dunlop con la Honda Fireblade preparata da Hawk Racing. Per questa edizione della classicissima dell’Irlanda del Nord l’originario di Carrickfergus si è posto un obiettivo di massima: diventare il motociclista più vincente di sempre tra le Superbike all’evento. Un traguardo che sembra ampiamente alla portata, per svariate ragioni. In primis la sua velocità, in seconda battuta un pacchetto altamente performante (Frank e Jordan Bird hanno compiuto un mezzo miracolo dopo la scomparsa del loro padre Paul), in terzo luogo che con 8 affermazioni insegue a soltanto una vittoria i primatisti Michael Rutter e Joey Dunlop.

ASSENZE DI RILIEVO ALLA NORTH WEST 200

Come sempre alla NW200 non sarà facile, anche se in questa occasione si registrano delle assenze di rilievo. Il team FHO Racing, a seguito della (discussa) squalifica dello scorso anno tra le Superstock, non si è presentato, lasciando a Peter Hickman (4° tra Superbike e Stock nelle prime qualifiche) l’incombenza di correre con la BMW M 1000 RR schierata dal proprio PHR Performance. A sua volta Honda Racing UK con il trio formato da Dean Harrison (2° tra le Superstock oggi), John McGuinness (al 30° anno di gare al Triangle!) e Nathan Harrison, si è presentato con le sole CBR Superstock per la sgradita, ravvicinata concomitanza con il BSB ad Oulton Park. Manca soprattutto il recordman di successi dell’evento, ovvero Alastair Seeley. Non accordatosi con una squadra di rilievo il 29 volte vincitore ha preferito restare tutti a guardare in questa edizione.

INCIDENTE TRA LE SUPERTWINS

Se Irwin e Todd hanno primeggiato nei turni rispettivamente di Superbike e Superstock, il turno della Supertwin si è concluso anzitempo per un incidente, risoltosi senza gravi conseguenze, a Mill Road roundabout. I presenti hanno potuto effettuare soltanto un paio di giri con l’eterno Jeremy McWilliams, 60 anni compiuti lo scorso 4 aprile, al top con la Paton Bayview Hotel/JMW. Soli due giri compiuti dal nostro Mauro Poncini (Yamaha Delmo Racing), newcomer dell’evento, con Luca Gottardi al via tra Superbike e Superstock con il pluri-decorato team Penz13 BMW (33° e 36° rispettivamente nelle due classi).

IN SUPERSPORT SPICCA RICHARD COOPER

Ritenuto il grande favorito della vigilia, tra le Supersport Richard Cooper (Yamaha BPE by Russell Racing) ha dettato la sua legge nelle prime qualifiche, per quanto Davey Todd con la Ducati Panigale V2 sia rimasto a soli 8 decimi. Da monitorare anche la pattuglia Triumph quest’anno arricchitasi di Michael Dunlop (subito terzo), mentre Mauro Poncini ha pronti-via ben figurato con un miglior giro in 5’00″356 a 107,512 mph di media, 25° in uno schieramento di 55 road racers.

DOMANI LE PRIME GARE DELLA NORTH WEST 200

Domani andranno in scena le prime 3 gare dell’edizione 2024. Salvo contrattempi, intorno alle 17:30 locali (le 18:30 italiane) si disputerà la prima corsa Superbike, seguita in sequenza da Supersport e Superstock, tutte articolate sulla distanza di 4 giri.