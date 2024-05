Riuscirà a disputare il GP di Francia? Celestino Vietti non arriva davvero nella condizione migliore a Le Mans dopo l’infortunio alla spalla riportato nei test a Jerez, con successivo intervento. Servirà in primis l’idoneità da parte del personale medico del circuito, ma il responso definitivo arriverà dallo stesso pilota Moto2 una volta risalito in sella. Sarà difficile compiere quel passo avanti che senza dubbio cercava: finora Vietti si è sempre mantenuto in top 10 nei quattro round disputati, ma il massimo risultato è stato il 7° posto ottenuto a Portimao. Sarà un weekend Moto2 difficile…

Celestino Vietti in forse

Non ci voleva davvero per il pilota piemontese. Dopo il GP di Spagna, anche la Moto2 si è fermata a Jerez per una giornata unica di test in cui però non sono mancati gli incidenti. Ha impressionato la Boscoscuro disintegrata di Ai Ogura, ma in quel caso il pilota se l’è cavata senza troppi problemi. Per Vietti invece il responso post incidente è stato più serio: frattura della clavicola sinistra, prontamente operata giovedì scorso. Domani ci saranno i controlli presso il Circuito Bugatti, in quell’occasione si capirà in primis se il personale medico del tracciato lo ritiene in grado di disputare un GP. Da quel momento dipenderà dal pilota KTM Ajo.

“Non sarà facile”

“Le Mans è un tracciato che normalmente mi piace molto” ha sottolineato Celestino Vietti, ben conscio però del fatto che non sarà una situazione ‘normale’ visto il recente guaio fisico. “Dovrò capire come mi sento in sella e come riuscirò a guidare dopo l’infortunio, cercherò di gestire il dolore nel miglior modo possibile” ha ammesso. “Spero di essere in grado di disputare tutto il weekend, vedremo come mi sentirò dopo la prima sessione. Non sarà facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio.”

Foto: Red Bull KTM Ajo