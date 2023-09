Moto3 India, Prove 2: Collin Veijer vola, Stefano Nepa 3°

Un debuttante Moto3 chiude il venerdì facendosi valere. Stiamo parlando di Collin Veijer, che emerge nelle Prove 2, chiudendo con il miglior tempo non solo del turno, ma del venerdì al Buddh International Circuit. Niente male per il giovane esordiente, su un tracciato nuovo per tutti… A referto svariati incidenti, incluso quello del leader Moto3, che continua ad accusare svariate difficoltà. Per il momento è in Q2, ma manca ancora un turno di libere… Come si sono comportati i ragazzi italiani della Moto3? Ecco com’è andata la seconda ed ultima sessione di prove libere del venerdì in India.

Moto3 Prove 2

Daniel Holgado solo 25° nelle prove del mattino per problemi al motore: partenza complessa per il leader Moto3, che deve recuperare quindi per non complicare la situazione anche in questo nuovo evento in India. La partenza di questa sessione però viene posticipata a lungo per le condizioni della pista. Dopo 45 minuti finalmente ecco la bandiera verde, la Moto3 inizia il secondo turno di prove in programma, con il pilota di casa KY Ahamed a fare da apripista ed in breve tempo capace di entrare in classifica con un tempo idoneo. Il turno si complica dopo una decina di minuti per Farioli, caduto alla curva 9, ma finisce a terra pure il capoclassifica provvisorio Masia, nel suo caso alla curva 4.

Veijer spicca il volo

Non va meglio ad Alonso, in breve tempo al secondo incidente di giornata, ma attenzione agli esordienti, che provocano qualche scossone in classifica. Veijer in particolare, reduce da una lesione ad un piede, a metà turno Moto3 inizia a fare la voce grossa, mentre Furusato è a terra anche in questa sessione pomeridiana. Primo incidente ‘mondiale’ anche per la wild card Ahamed, giù anche Ortola e Rossi, mentre Veijer continua inarrestabile. Un ruolino di marcia impressionante per il rookie Moto3 olandese, che piazza in sequenza giri sempre più veloci e validi per rimanere al comando. A terra alla curva 11 anche l’esordiente Rueda, che si stava ben comportando, giù anche Fenati alla curva 4 ed il leader Moto3 Holgado alla curva 7.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti