Un primo GP indiano con un pilota di casa in azione. In Moto3 vedremo proprio questo: il protagonista sarà KY Ahamed, giovane pilota di Chennai che vivrà davvero l’occasione della vita. Oltre a scrivere un pezzetto di storia, visto che sarà il primo pilota indiano in azione nell’attuale classe minore del Motomondiale. Accanto a lui ci sarà Danial Syahmi Shahril, al suo secondo appuntamento mondiale dopo il debutto Moto3 al Sachsenring da sostituto. Ecco le due punte al via con i colori Petronas MIE VisionTrack Racing Team in sella ad una Honda NSF250R: vediamo chi sono, presentando in particolare il pilota di casa.

KY Ahamed, l’occasione della vita

Classe 1997 di Chennai, nome completo Kadai Yaseen Ahamed: si è avvicinato ai circuiti nel 2012, quando il pluricampione nazionale Jagan Kumar riuscì a convincere la famiglia a lasciarlo provare. Lo stesso Ahamed è diventato un campione nazionale, visto che nel 2021 ha vinto il titolo indiano in Pro-Stock 301 nella categoria 400cc. A breve diventerà il primo pilota indiano in Moto3, ma non il primo in assoluto nella categoria. Il precedente è un suo concittadino, Shankar Sarath Kumar, che nel 2011 ha disputato il GP 125cc del Portogallo con l’Aprilia del WTR Ten10 Racing Team, chiudendo 24°. L’occasione per Ahamed invece arriva al Buddh International Circuit, che ospiterà il primo GP dell’India del Motomondiale. Nella sua carriera sta imparando anche da piloti di livello mondiale: uno è Tetsuta Nagashima, l’altro è Doni Tata Pradita, che lo sta seguendo nella preparazione a Yogyakarta, Indonesia, per il debutto in Moto3.

Danial Syahmi Shahril, il ritorno

Il suo compagno di squadra non è invece un debuttante assoluto nel Motomondiale. Malese, 21 anni a novembre, Danial Syahmi Ahmad Shahril si è avvicinato alle corse da piccolo, anche se la sua carriera vera e propria è iniziata nel 2013, quando aveva già 11 anni. Una carriera che ha rischiato di finire nel 2018 in Asia Talent Cup con un gravissimo incidente nella tappa a Sepang, fortunatamente senza conseguenze fatali. Tornando all’attualità, il giovane di Parit Buntar ha avuto modo di debuttare nel Mondiale Moto3 nello scorso GP di Germania, in sostituzione dell’infortunato connazionale Syarifuddin Azman.

Foto: Petronas Motorsports