Cambio obbligatorio per MT Helmets-MSi in vista del GP di Germania. Il pauroso volo di Syarifuddin Azman al Mugello purtroppo non è stato indolore come si sperava. Il rookie malese deve quindi pensare al recupero, mentre la struttura malese deve schierare qualcun altro. Ecco che entra in gioco un giovane connazionale: il 20enne Danial Syahmi, uno dei pupilli dell’ex Motomondiale Zulfahmi Khairuddin, da anni ormai perno del programma di crescita delle giovani promesse malesi. Assieme a Tatchakorn Buasri, ecco un altro volto nuovo pronto a debuttare nel Mondiale Moto3: vediamo di chi si tratta.

Danial Syahmi, il profilo

Nome completo Danial Syahmi Ahmad Shahril, abbreviato anche in Danial Shahril, 21 anni il prossimo novembre, è originario di Parit Buntar, in Malesia. Fin da piccolo il padre lo portava a vedere le corse di casa, finché non ha iniziato lui stesso l’avventura nelle due ruote, cominciata “ufficialmente” nel 2013. È in azione nei campionati locali, scalando le categorie, finché nel 2018 non lo troviamo soprattutto tra l’Asia Talent Cup e la categoria AP250 dell’Asia Road Racing Championship, oltre ad alcune presenze nel CEV Moto3. Nel 2019 Syahmi è fermo per infortunio, anzi gli è andata bene, visto che nel round ATC di Sepang a novembre 2018 infatti era stato protagonista di un gravissimo incidente: prima un contatto con un avversario, poi era stato colpito anche da un rivale che seguiva. Ma fortunatamente non c’è il finale tragico né la fine della sua carriera, come invece temeva Razlan Razali, allora boss del tracciato malese. L’anno dopo Syahmi (tra il recupero fisico e le difficoltà dovute alla pandemia) riparte dalla classe MSBK250 della Superbike malese, chiudendo da vice-campione nel biennio 2020-2021. In quest’ultimo anno è secondo anche in Asia Talent Cup, prima di approdare in Red Bull Rookies Cup e parallelamente in JuniorGP. Quest’anno ha già messo a referto un mese di stop (inizio maggio-inizio giugno) per un infortunio ad una caviglia accusato in Rookies Cup.

Syarifuddin Azman, stop obbligatorio

“Damok” si è reso protagonista di uno dei momenti più impressionanti nel fine settimana al Mugello. Di colpo viene scagliato in aria dalla sua moto nel corso delle Prove 2, un highside da paura proprio a pochi secondi dalla bandiera scacchi. Un sospiro di sollievo vedere Syarifuddin Azman rialzarsi ed allontanarsi sulle sue gambe, poco dopo però s’è capito che qualcosa non andava. I successivi controlli medici hanno infine evidenziato un trauma toracico, nello specifico con annessa frattura di una costola, come ha poi confermato la squadra Moto3. Un finale prematuro per l’esordiente malese, che ora si vede costretto anche a saltare la tappa al Sachsenring. Tornerà ad Assen? Azman ce l’ha come obiettivo, ma parliamo di un GP in programma tra poco più di una settimana…

Foto: ZK Racing