MotoGP, Bagnaia torna al Sachsenring: un anno dopo è cambiato tutto

Francesco Bagnaia al Mugello ha vissuto un weekend da sogno: pole position, vittoria nella sprint race e vittoria nella gara lunga. La perfezione. Ha rafforzato la sua leadership nella classifica generale, portandosi a +21 rispetto a Marco Bezzecchi. Adeso arriva il Gran Premio di Germania e il suo obiettivo sarà quello di allungare ulteriormente sui suoi inseguitori.

MotoGP Germania, Bagnaia carico al Sachsenring

Un anno fa Pecco al Sachsenring ha vissuto una gara da incubo. Infatti, era in seconda posizione dietro a Fabio Quartararo quando è caduto ed è finito a -91 dal pilota Yamaha. Poi sappiamo com’è andata, con la rimonta incredibile che lo ha portato a laurearsi campione MotoGP. Stavolta arriva in Sassonia in una situazione diversa e spera di riuscire a vincere.

Bagnaia è molto motivato per questo nuovo appuntamento del calendario: “Il weekend del Mugello è stato perfetto e mi ha dato la carica giusta per affrontare anche questo in Germania. Conosco bene il circuito toscano, ma è il feeling con la Desmosedici ad avermi permesso di fare la differenza. Spero di ritrovare subito queste sensazioni al Sachsenring. L’obiettivo sarà sempre lo stesso, lavorare bene fin dalle prime sessioni e arrivare più pronto possibile alle gare“.

Bastianini cerca miglioramenti

Dopo il rientro al Mugello, anche Enea Bastianini arriva in Germania molto carico. Non può puntare ancora al podio, perché non è al top fisicamente, però va a caccia di progressi rispetto al weekend in Toscana: “Sono contento di tornare subito in pista. Il fine settimana al Mugello è stato positivo e, anche se ho faticato tanto in gara, sono riuscito a ottenere un risultato che non mi aspettavo. Serve ancora del tempo per essere al 100%. Il Sachsenring sarà meno impegnativo fisicamente e spero di poter fare ancora meglio nel GP in Germania“.

Bastianini un anno fa in Sassonia chiuse al decimo posto con la Ducati del team Gresini, adesso che guida la Desmosedici GP23 del team ufficiale spera di fare meglio. Anche se non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla scapola destra, le due none posizioni in Toscana sono incoraggianti.

Foto: Ducati Corse