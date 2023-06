Pedro Acosta vuole la MotoGP: KTM frena e prepara un piano

Pedro Acosta è probabilmente il talento più interessante della Moto2 ed è normale che si parli di lui anche in ottica MotoGP. È al suo secondo anno nella classe intermedia e, se dovesse vincere il titolo, è logico che ambirebbe a compiere il grande salto.

Ha un contratto con KTM, che deve essere brava a gestire la situazione. La casa di Mattighofen ha tra le mani un giovane che sembra avere il potenziale per scrivere pagine di storia del Motomondiale e non può permettersi né errori di gestione né di perderlo. Oggi in MotoGP ha dei buoni piloti, ma nessun campione capace lottare per il titolo. Non è un caso che escano rumors sul possibile ingaggio di Marc Marquez nel 2025. E qualcuno già ipotizza la coppia Marquez-Acosta nel team ufficiale austriaco.

Bierer spiega la posizione KTM su Acosta

L’idea della KTM è quella di far correre Pedro un’altra stagione in Moto2 e l’ha ribadita Pit Bierer: “Cercherò di convincere lui e il suo manager – ha detto a Marca – perché è ancora molto giovane. È un pilota eccezionale e vorremmo che ci desse il tempo di essere pronti per lui. Vorremo rimanesse un altro anno in Moto2. C’è un’opzione e dobbiamo parlarne, perché non abbiamo finito il lavoro con i quattro piloti che abbiamo sotto contratto in MotoGP“.

La coppia Binder-Miller del team ufficiale KTM ha un contratto anche per il 2024, stesso discorso per Pol Espargarò nel team GASGAS Tech3. Si potrebbe liberare il posto di Augusto Fernandez, ma è al primo anno di MotoGP e la casa austriaca vorrebbe concedergliene un secondo. Potrebbe non esserci spazio per Acosta, che se insistesse per approdare in MotoGP non troverebbe opposizione da parte di Beirer: “Non costringeremo nessuno a fare ciò che non vuole. Non lo possiamo obbligare a restare in Moto2. Per noi è una star e vorremmo che ci desse il tempo di progettare un futuro insieme, ma non vogliamo forzarlo“.

Pedro preferisce la MotoGP

Il responsabile motorsport austriaco chiede al 19enne di Mazarron di non avere fretta e di attendere un anno, così da potergli offrire un posto in MotoGP. Esiste un’opzione che scade il 30 giugno, data entro la quale KTM deve presentare una proposta altrimenti il pilota può considerare altre soluzioni per passare in top class. Yamaha, Honda e Ducati sono tutte pronte ad accoglierlo.

Acosta ha già un’idea per il 2024, anche se una decisione definitiva non c’è ancora: “La mia opzione preferita è KTM. Attendo la loro decisione e rifletto su tutti gli scenari possibili. Rimanere in Moto2 non è in cima alla mia lista, però sono aperto a tutto“.

KTM ritocca lo stipendio di Acosta?

Per convincere Pedro a disputare un altro anno in Moto2, KTM potrebbe anche puntare su un aumento del suo ingaggio. L’amministratore delegato Stefan Pierer, stando a quanto scritto da Marca, starebbe pensando a questo piano. Offrire un sostanziale miglioramento del contratto è un’idea concreta. Funzionerà?

Acosta dovrà valutare ogni opzione in queste settimane. Legittimo che voglia ambire al passaggio in MotoGP, però dovrebbe anche essere riconoscente a un marchio che lo ha supportato in questi anni. Entro il 30 giugno sapremo cosa succederà.

Foto: KTM Racing