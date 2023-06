Valentino Rossi verso la 24 Ore di Le Mans 2024?

Valentino Rossi è da tanti anni una leggenda dello sport mondiale ma in futuro potrebbe compiere un’impresa veramente sensazionale. Sono sempre più frequenti veloci su una sua partecipazione alla 24 Ore di le Mans nella classe regina. BMW ha già annunciato da tempo che dal 2024 sarà presente al FIA World Endurance Championship con la BMW M Hybrid V8, un prototipo con telaio Dallara. A gennaio ha debuttato in gara alla 24H di Daytona conquistano un eccellente sesto posto assoluto. L’auto per la 24 Ore di Le Mans 2024 dunque c’è ed è veramente performante.

Valentino Rossi la settimana scorsa ha iniziato a prendere confidenza con il prestigioso circuito francese e nel modo migliore. Ha vinto la Le Mans Cup con la BMW M4 GT3 del Team WRT assieme al suo compagno di squadra Jerome Policand. E’ stato il suo primo, grande, successo con la GT3. Ultimamente ha fatto grandi progressi come pilota di auto. Non è assolutamente un gentleman driver ma sta diventando a tutti gli effetti un ottimo professionista come ha detto in una recente intervista a Corsedimoto Mattia Drudi, pilota Audi e suo avversario al Fanatec GT World Challenge (leggi qui). Tra l’altro l’età media dei piloti del WEC non è bassa quindi ha davanti una possibile, lunga, carriera in queste competizioni.

Valentino Rossi non ha mai nascosto il desiderio, la volontà, di partecipare un giorno alla 24 Ore di Le Mans ed appare ormi pronto. Gli organizzatori stessi della Le Mans Cup hanno fatto un tweet molto eloquente “Vale, enjoyed his 2023 Road to Le Mans and he’s ready for next year’s race: the 24 Hours of Le Mans! “. (Vale si è divertito alla Road to Le Mans ed è pronto per la 24 Ore il prossimo anno). E’ possibile che svolga in test con la BMW M Hybrid V8 entro la fine dell’anno.

Foto VRT Racing Team