Moto3, Stefano Nepa soffre ma risale “Tanta roba, non era facile”

La premessa è sempre che Stefano Nepa è tutt’altro che rimesso dal grave infortunio del GP Malesia 2022. Prima del GP Mugello si era anche tolto la vite applicata alla caviglia dopo il botto ad Austin. Dati di fatto da cui partire per spiegare l’appuntamento appena completato. Un round di casa, con il casco apposito per “scacciare il malocchio”, non proprio semplice. La maggiore difficoltà è stata la pesante sanzione comminata nella giornata di sabato, uno dei tanti retrocessi: era 7° alla fine della Q2, invece eccolo in P23, con anche una Long Lap da scontare. Nepa però ha fatto una rimonta pazzesca, anzi per lunghi tratti era pure 6°! Alla fine ha chiuso 9°, un’altra top ten di grande valore per l’alfiere MTA, sempre il miglior italiano nella generale.

Rimonta di carattere

“È stata brutta partire dietro e fare il Long Lap, vedevo tutti lontanissimi” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. Non aveva particolari speranze di risalire, la rimonta successiva invece dice tutto il contrario. “I tempi erano molto, molto buoni e mi sono riavvicinato” ha aggiunto il pilota abruzzese. “Dopo metà gara sono riuscito a rientrare e mi sono messo il più avanti possibile.” La condizione fisica però ha giocato il suo ruolo nella corsa al Mugello. “Ho sofferto tanto, da metà gara in poi ero davvero stanco” ha ammesso Nepa. “Avevo già sofferto a Le Mans… Avevo fatto l’operazione ed avevo recuperato un po’ di più, ma s’è sentito lo stesso.” La situazione della sua gamba è un nodo cruciale in questa stagione mondiale. Aggiungiamoci la rimonta dalla sanzione, ed è chiaro perché il 9° posto al traguardo, appena dietro a Riccardo Rossi, vale davvero tanto. “Tanta roba, non era facile!” ha dichiarato lo stesso #82. Con i suoi 33 punti (pesano tanto lo zero di Austin e le sue conseguenze) è 11°, ampiamente il migliore dei ragazzi italiani presenti nella classe Moto3.

Nepa amareggiato: “Non ha senso”

Quella che non è davvero andata giù però è la penalità pesantissima. Nemmeno Alessandro Tonucci l’ha digerito, pur bacchettando entrambi i suoi piloti. Stefano Nepa però non è da meno. “Sono incazzato nero, non ha senso” ha infatti dichiarato senza mezzi termini. “Hanno milioni di telecamere, ma ormai guardano solo quello che esce in TV. Se esce il gruppetto che si aspetta e che va lento non lo vogliono, è brutto per il campionato, quindi penalizzano e basta.” Chiaramente c’è tanta amarezza: “Non sono mai uscito con qualcuno, né in questo weekend né in altri. La volta che lo faccio succede questo… Girano un po’ le scatole, non solo a me ma a tutto il team.” Alla fine Nepa ha limitato ampiamente i danni, ora si guarda ai prossimi due GP con rinnovata energia. “Sono due piste che non mi fanno impazzire” ha ammesso. “L’importante sarà andare forte, sono carico e vediamo di non ricapitare in qualche gruppetto! Cerchiamo di rifare una bella qualifica per poi stare davanti.”

Foto: Angeluss MTA Team