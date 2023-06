Moto3, Alessandro Tonucci amaro: “Così non è equilibrato”

Un GP Mugello molto complesso per il duo Angeluss MTA, tra i tanti sanzionati nella giornata di sabato. Partenza dal fondo più una Long Lap Penalty a testa: Stefano Nepa e Ivan Ortola hanno poi reagito in gara, risalendo ed arrivando a battagliare piuttosto in alto, fino a chiudere rispettivamente 9° e 11°. Risultati notevoli, ma amari per Alessandro Tonucci: non era contrario alle sanzioni per i suoi ragazzi, ma non se le aspettava così pesanti. I risultati finali lasciano intendere come il GP di casa della squadra avrebbe potuto essere nettamente diverso…

La delusione di Tonucci

“Ne dovrò parlare coi FIM Stewards in Germania, così non è equilibrato” ha infatti dichiarato Alessandro Tonucci a Corsedimoto. Non manca una bacchettata sia per Nepa per Ortola. “Dovevano essere penalizzati, hanno sbagliato ed era giusto” ha infatti sottolineato il proprietario di MTA. Non si aspettava però la sanzione comminata, appunto la partenza dal fondo più una Long Lap Penalty a testa. “A Munoz per quell’incidente con Nepa ad Austin hanno dato due Long Lap…” ricorda Tonucci. “Noi abbiamo disturbato il giro di Bertelle, questo è vero, ma non poteva esserci una sanzione più pesante di quella data a Munoz!”

La rimonta

C’è però anche la soddisfazione per la reazione dei suoi ragazzi. “Sono arrivati tutt’e due a giocarsi la 6^ posizione, poi hanno chiuso 9° e 11°: di questo sono molto contento, stiamo lavorando bene.” Rimane però l’amaro in bocca. “Era la gara di casa e ci stiamo anche giocando il titolo. Se tutt’e due fossero partiti nelle loro caselle, ovvero 7° e 10°, ci saremmo giocati la gara fino alla fine con gli altri. Lo dimostra quello che hanno fatto” sottolinea Tonucci. Si guarda già avanti, tra pochi giorni il Motomondiale è di scena al Sachsenring. “Per fortuna ci sono gare attaccate, è meglio ripartire subito” ha concluso Tonucci.

Foto: Valter Magatti