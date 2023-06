In moto con Botturi? O con Cerutti? Ardua la scelta che T.ur riserva ai partecipanti all’Hat AdventourFest in programma dal 17 al 18 giugno, per la prima volta a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Durante la giornata di sabato, i primi 10 motociclisti che si registreranno presso lo stand del brand del Gruppo Mandelli avranno il privilegio di vivere un’esclusiva T.ur Adventouring Experience. Cioè potranno vivere l’evento con uno dei due campioni di motorally legati a T.ur ormai da ben 4 anni.

Una scelta super

Si potrà scegliere di girare per le strade e i sentieri dell’Alta Val Camonica con Alessandro Botturi, plurivincitore dell’Africa Eco Race. Oppure con Jacopo Cerutti, il pilota di punta del nuovissimo progetto “Back to Africa” di Aprilia. In ogni caso l’occasione si prospetta davvero unica. Sarà la possibilità di fare un pieno di emozioni, di sicuro carica di emozioni. Ci si potrà intrattenere con loro per chiacchierare, chiedere consigli, conoscerli da vicino e, perché no, farsi conoscere.

Tester per due giorni

In più, al contempo, si avrà la possibilità di prendere parte a un vero e proprio Test Gear. I 10 fortunati partecipanti al T.ur Adventouring Experience potranno provare il comfort e la tenacità di ATLAS. Si tratta della giacca estiva della nuova collezione di T.ur certificata in classe A, realizzata in rete Light Mesh, con fianchi e maniche in tessuto elasticizzato Profiber e inserti in Polystrong 400D. E’ disponibile anche nella versione Lady (prezzo consigliato al pubblico 179,99€).

Incontro coi campioni

Gli amanti dello Spirit of Adventouring troveranno comunque esposta a Ponte di Legno l’intera gamma delle giacche a tre e a due strati. In più saranno disponibili ai pantaloni e ai guanti delle tre linee: Adventouring, Touring e Dual Sport. Sempre nella giornata di sabato, potranno avere informazioni sulle performance dei capi T.ur sulle piste dei più importanti rally nazionali e internazionali. Direttamente dai loro protagonisti: alle ore 16.00, Cerutti e Botturi, infatti, interverranno all’HAT Bootcamp per intrattenere il pubblico con le storie delle loro gare e i programmi racing 2023.

Dove, come e quando

T.ur, con i suoi due grandi piloti, aspetta tutti i motociclisti appassionati di viaggi in moto all’HAT PONTE DI LEGNO ADVENTOURFEST, dal 17 al 18 giugno. L’ingresso all’Hat Village, nel centrale Piazzale Cida, è gratuito. Informazioni sul sito t.ur