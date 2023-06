Moto3 Mugello: Holgado trionfa al fotofinish, Nepa rimonta stellare

Sembrava la giornata di Deniz Oncu, ma Daniel Holgado gli gioca lo scherzetto amaro proprio sulla linea del traguardo. I giochi di scie al Mugello non aiutano il pilota turco, che deve rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria mondiale. Esultano invece sia il leader Moto3 che Tech3, che piazzano un’altra zampata sul mitico autodromo toscano. Degli italiani sottolineiamo la notevole rimonta di Stefano Nepa, scattato molto indietro per penalità e 9° al traguardo dietro a Riccardo Rossi, a punti anche Matteo Bertelle. Round di casa inglorioso per l’esordiente Filippo Farioli, al Centro Medico dopo un incidente con Artigas. La cronaca del Gran Premio d’Italia.

La griglia rivista

Tantissime sanzioni per i piloti Moto3 alla fine delle qualifiche al Mugello. Xavi Artigas, Joel Kelso, Luca Lunetta, Diogo Moreira, Stefano Nepa, Ivan Ortola, David Salvador e Vicente Perez sono stati retrocessi in fondo e devono scontare anche una Long Lap Penalty. Doppia nel caso di Salvador, che ha ricevuto una sanzione aggiuntiva sempre per ‘lentezza’. La griglia di partenza quindi è molto diversa rispetto a Q1 e Q2, eccola.

Moto3 Mugello

Tutto pronto, quasi partenza… Ma Fenati alza la mano e spinge la sua Honda fuori dalla griglia! La gara inizia in ritardo per l’alfiere Snipers, mentre ecco l’ottimo scatto di Oncu che prende immediatamente il comando sul leader Holgado, su Sasaki e a sorpresa su Furusato! Purtroppo gli italiani non brillano al via… Finisce prematuramente la gara di casa di Farioli, coinvolto in un incidente con Artigas ed apparso dolorante, tanto da essere portato al Centro Medico per controlli. Davanti intanto c’è la fuga: in otto riescono a scappare, per poi dividersi in un quintetto in lotta per il podio ed in un trio poco più indietro. Provvisoriamente, visto che da dietro ci sono piloti a caccia della rimonta dopo sanzioni o brutte partenze…

Registriamo anche la caduta di Kelso ed il guaio meccanico per Perez, mentre davanti è ormai chiaro che assistiamo ad una lotta a cinque per il podio al Mugello. I protagonisti sono Holgado, Sasaki, Oncu, Alonso e Masia, chi si prenderà la vittoria in terra italiana? È l’agognata prima volta di Deniz Oncu, missile per tutto il fine settimana ed a cui manca solo l’ultimo guizzo per completare il suo miglior GP? Purtroppo per lui Daniel Holgado non è d’accordo: la scia sul lungo rettilineo del traguardo premia il leader Moto3, un altro finale amaro per il pilota turco… Gara da applausi per Nepa, risalito e 9° al traguardo dietro a Rossi, a punti anche Bertelle 12°. Finale disastroso per Tatsuki Suzuki e Taiyo Furusato, a terra proprio nel giro conclusivo.

GP Mugello, la classifica

Moto3, la generale

Foto: Valter Magatti