Moto2 Mugello: triplo botto al via, Acosta domina a casa di Arbolino

Inizio con brivido in Moto2, prima di un assolo fino alla traguardo. Pedro Acosta voleva rispondere immediatamente a Tony Arbolino e lo fa proprio al Mugello, tracciato di casa del leader Moto2. Il divario tra i due non si riduce poi tanto, ma abbiamo un’altra conferma di come lo spagnolo e l’italiano abbiano attualmente qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, monopolizzando quindi anche l’attuale lotta mondiale di categoria. Applausi per la rimonta di Celestino Vietti: danneggiato dall’incidente al via, risale fino al 5° posto al traguardo. La cronaca del Gran Premio d’Italia.

Moto2 Mugello, scintille al via

Come promesso, Aron Canet è schierato nella prima casella conquistata ieri: una prima pole amara visto il guaio alla mano destra, ma il pilota Pons è pronto alla battaglia. Non c’è invece Rory Skinner, già fisicamente nei guai dopo la caduta di venerdì e fermatosi definitivamente ieri dopo l’incidente con Alcoba nelle Prove 3. Scattano al meglio Acosta e Lowes, Arbolino inizia subito la risalita, ma più indietro ecco il pasticcio. Triplo botto alla San Donato: Aldeguer sbaglia e scivola, falciando gli incolpevoli Alcoba e Binder, tutti subito KO. Vietti evita gli incidentati di un soffio, inevitabilmente perde tantissime posizioni… La gara di Lowes finisce alla Palagio, ma è visibilmente furioso contro Lopez e l’incidente finisce sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara: poco dopo ecco un Long Lap per guida irresponsabile. Anzi doppio, Lopez sbaglia a scontarlo e deve ripetere tutto!

Arbolino ci prova, ma Acosta vola via

L’asso spagnolo di KTM Ajo tenta immediatamente la fuga. Dietro il leader Moto2 ha il suo bel daffare, partire 10° non l’ha aiutato, ma sta tentando il recupero. Non da solo: Salac e Canet lo seguono come ombre, pronti a giocarsi le proprie carte per assicurarsi il podio al Mugello. Giornata amara per Intact GP: dopo l’incolpevole zero di Binder, a referto anche la caduta di Tulovic alla Poggio Secco. Fuori causa anche Zonta van den Goorbergh alla Scarperia, mentre giro dopo giro appare chiaro come la rimonta sia impossibile. Ad una decina di giri dalla fine Arbolino è da solo e sempre secondo, ma non riesce a ricucire lo strappo creato da Acosta. Mentre Arenas cade alla San Dinato, “Lo Squalo” di Mazarron non ha rivali, anzi realizza la cavalcata trionfale proprio a casa dell’avversario. Anche se non ricuce più di tanto visto che Arbolino chiude 2°, Canet stringe i denti ma non riesce ad arginare Jake Dixon, che sul finale arraffa il 3° posto. Bravo Celestino Vietti, sfortunatissimo al via ma autore di una solida rimonta!

GP Mugello, la classifica

Moto2, la generale

Foto: Valter Magatti