Moto3 Mugello: Deniz Oncu missile in pole, pioggia di sanzioni

Il secondo in griglia è ad oltre mezzo secondo di distanza. Deniz Oncu è intrattabile finora, arriva anche una super pole position al Mugello. È arrivato il momento della svolta dopo un inizio di stagione sottotono? Questo lo vedremo domani, certo il pilota KTM Ajo è scatenato e tenterà il colpaccio sull’autodromo toscano. Tra le due sessioni però sono arrivate brutte notizie per alcuni ragazzi. Moreira, Artigas, Ortola, Nepa e Kelso dovranno scattare dal fondo e disputare anche un Long Lap! Ultime posizioni piuttosto affollate, già ieri sono stati sanzionati allo stesso modo Salvador e Perez… Ecco intanto come sono andate le qualifiche.

Q1 Mugello: avanza un solo italiano

Primo turno di qualifiche in cui troviamo anche il rookie Farioli, Nepa, Fenati e la wild card Lunetta. I posti sono solo quattro e sono in tanti a volerli… Non c’è oggi Syarifuddin Azman, protagonista di un volo impressionante nelle Prove 2 del venerdì al Mugello, un highside causato da un guaio elettronico alla sua moto. Il pilota malese deve fare i conti con un trauma toracico e soprattutto una costola rotta, ma la speranza è di tornare in azione ad Assen. Dobbiamo aspettare oltre la bandiera a scacchi, ma la certezza è che solo Stefano Nepa passa il turno, assieme a Joel Kelso, Taiyo Furusato e Vicente Perez.

Q2: turbo Oncu!

Quattro ragazzi italiani al via per giocarsi le prime 18 posizioni in griglia al Mugello. A referto un violento highside per Kaito Toba, a terra alla Casanova Savelli ma fortunatamente in piedi, mentre è battaglia serrata anche con i sanzionati per la gara di domani. Ma alla fine emerge di nuovo il pilota che sta dominando con autorità in tutti i turni finora disputati al Mugello. Deniz Oncu è davvero scatenato, ecco che arriva anche la pole position, e con un margine pazzesco sugli inseguitori! Bravo Matteo Bertelle, sesto e migliore degli italiani proprio davanti a Nepa, purtroppo tra i sanzionati…

Foto: Valter Magatti