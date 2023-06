Moto2, Aron Canet poleman infortunato “Ma ci sarò in gara”

È la sua prima pole position stagionale. Certo però Aron Canet avrebbe preferito conquistarla in altro modo. Nel corso della Q2 al Mugello invece il pilota Pons Racing è incappato in una caduta ad alta velocità alla Poggio Secco. Canet è apparso abbastanza dolorante alla mano destra ed il successivo responso medico ha spiegato perché. Pur piccola, si tratta sempre di una frattura al quinto metacarpo della mano, precisamente in corrispondenza dell’anulare e del mignolo. Lo spagnolo ha promesso che sarà in gara, ma servirà un ultimo controllo prima di schierarsi in griglia.

Canet è pronto

Era passato un po’ di tempo dalle sue ultime pole position. Precisamente l’anno scorso a Portimao, al Mugello ed a Motegi, eventi purtroppo sfortunati visto che si sono tutti chiusi con ritiri in gara… Stavolta parliamo di una lesione in qualifica, proprio quando aveva appena scalzato l’agguerrito Acosta dalla vetta della classifica! Ma Canet non vuole farsi fermare dal problema fisico. “Parteciperò alla gara con la frattura del quinto metacarpo della mano destra dopo la caduta in QP” ha scritto via social. Segue poi la sua carica e determinazione a fare bene. “È il momento di dimostrare nuovamente che tutto dipende dal modo in cui affronti i problemi.”

Prima il controllo

Dovrà però passare per il Centro Medico per ricevere l’OK definitivo per disputare la gara al Mugello. “I raggi hanno mostrato una piccola frattura alla mano destra. [Aron Canet] dovrà sottoporsi ad un controllo prima della gara.” Ma sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che Canet prenderà parte alla gara. Non vuole certo perdere l’occasione di scattare dalla posizione d’onore e quindi provare a lottare al top. Manca ancora qualcosa per arrivare a battagliare costantemente per la zona podio, la lesione potrebbe addirittura rivelarsi la spinta in più per riuscirci.

Foto: Valter Magatti