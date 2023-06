Moto2 Mugello: Canet batte Acosta, ma è una pole con incidente

Sono momenti di incertezza per Aron Canet, autore della pole position al Mugello. Ma come sta? L’incidente subito dopo è stato importante, il pilota Pons appariva piuttosto dolorante ed è al Centro Medico per controlli. Pedro Acosta alla fine è secondo in griglia davanti a Sam Lowes, qualifiche ben lontane dall’ideale invece per Celestino Vietti e Tony Arbolino… Ecco come sono andate le due sessioni al Mugello.

Q1: Skinner fuori causa

Primo turno di qualifiche al Mugello con anche Foggia e Dalla Porta in azione, mentre contiamo un’assenza. Non è in pista Rory Skinner, già acciaccato dopo l’incidente di ieri e preso ancora peggio dopo il botto con Alcoba nelle Prove 3. “Non riesco nemmeno a muovere il piede al momento” ha ammesso il pilota #33, annunciando ulteriori esami per avere un quadro più chiaro della sua condizione fisica. La speranza è di esserci al Sachsenring, tra appena sette giorni, ma questo si vedrà la prossima settimana… I nostri italiani non passano, si fanno vedere in alto Ai Ogura ed il rientrante Darryn Binder, entrambi a caccia del miglior stato di forma possibile dopo i rispettivi infortuni che stanno condizionando l’inizio di campionato.

Q2: Canet pole amara

Ci siamo, ecco completata la lista dei 18 piloti chiamati a contendersi le prime posizioni in griglia di partenza. Ci sarà qualcuno in grado di arginare lo scatenato Pedro Acosta, finora dominatore di tutti i turni? Canet certamente ci prova, ma il tentativo finisce con una violenta caduta alla Poggio Secco a cinque minuti dalla fine. Il pilota Pons sembra anche piuttosto dolorante… Il Correntaio invece beffa Ai Ogura a poco più di due minuti dalla fine, le sue qualifiche si concludono prematuramente. Sembra lanciato Alonso Lopez, è un doppio casco rosso… Ma perde tantissimo negli ultimi due settori, tentativo fallito per l’alfiere Speed Up. Stesso discorso per Celestino Vietti, che non riesce a completare neanche un giro da prima fila. Aron Canet insomma rimane davanti, pole position amara visto l’incidente e l’incertezza sulle sue condizioni.

Foto: motogp.com