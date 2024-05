Supersport, Sciarretta debutto Mondiale a Misano “Occasione da sfruttare”

La prima occasione per affacciarsi al Mondiale Supersport. Alessandro Sciarretta, attivo nell’Italiano di categoria, sarà una delle wild card (vi abbiamo citato anche Luca Ottaviani) del prossimo round a Misano tra circa un mese, al via con i colori ZPM Racing. Il miglior esordiente del CIV Supersport 2023 non sta nella pelle, avrà l’opportunità di confrontarsi con piloti di livello mondiale e quindi di studiarseli da vicino, per continuare poi la sua crescita a livello nazionale. Proprio da Misano è partito il suo secondo anno 600 NG con un 8° posto in Gara 1 ed un 5° posto in Gara 2, sarà emozionante ritrovare sempre quel circuito in un contesto più internazionale.

Debutto nel Mondiale Supersport

Una conferma ufficiale arrivata al pilota pescarese nel periodo dei recenti test a Vallelunga in preparazione alla prossima tappa CIV (25-26 maggio). “È fighissimo!” ha dichiarato Alessandro Sciarretta a Corsedimoto. “È una cosa nuova che non ho mai fatto, è stata una notizia davvero bella. Sarà un’opportunità da cogliere, darò il massimo.” Conoscerà la Supersport mondiale proprio nel round di casa.

“A Misano col CIV siamo partiti abbastanza bene, vediamo come andrà stavolta. È una bellissima occasione e devo riuscire a sfruttarla al meglio per fare esperienza anche per il Campionato Italiano.” Quali saranno i primi obiettivi? “Non ne ho” è la risposta dell’alfiere ZPM. “Cercherò soprattutto di divertirmi e di fare del mio meglio, puntando a stare il più avanti possibile, poi quello che viene viene.”