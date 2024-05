Supersport, Luca Ottaviani wild card mondiale a Misano

Un nuovo ritorno nel Mondiale Supersport per Luca Ottaviani. L’alfiere Extreme Racing Service nel CIV di categoria sarà in azione nel round di Misano di metà giugno, accettata ufficialmente la richiesta di wild card nel WorldSBK. Un bel premio per pilota e squadra, che hanno ben figurato nel primo evento tricolore svolto proprio a Misano. Spicca la vittoria in Gara 1, peccato per lo sfortunato ritiro in Gara 2 per un problema di gomme. Ma è innegabile l’ottimo stato di forma di Ottaviani e della sua MV Agusta, ora arriva la prima occasione stagionale per confrontarsi nuovamente con i piloti di livello internazionale.

Ottaviani nel Mondiale Supersport, il comunicato

L’ottimo inizio di stagione nel primo round del CIV a Misano Adriatico di Luca Ottaviani, in sella nostra MV Agusta F3 800RR, ci ha caricato ancora più per il proseguo della stagione.

All’indomani del vittorioso weekend d’inizio campionato abbiamo avanzato la richiesta di partecipare alla tappa italiana del mondiale WorldSSP di Misano Adriatico. Oggi abbiamo il piacere di confermarvi la nostra presenza all’evento che si terrà in Romagna dal 14 al 16 giugno 2024.

Siamo molto felici di avere questa possibilità, daremo il massimo per ben figurare al fianco dei migliori piloti e team del mondiale.

Foto: Extreme Racing Service