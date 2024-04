Dalla centrifuga del Misano World Circuit Marco Simoncelli, in Gara 2 del primo appuntamento del CIV Supersport 2024 è uscito fuori il rosso. Non quello del semaforo, bensì il rosso della Ducati, tornata alla vittoria di categoria per mano di Andrea Mantovani. Un’affermazione d’autore da parte del portacolori Mesaroli Racing by VMR, la seconda della carriera al Campionato Italiano Velocità, al culmine di 16 giri condizionati da una problematica gestione degli inediti pneumatici Dunlop. Con molti attesi protagonisti a farne le spese nelle concitante fasi finale.

Rebus gomme nel CIV Supersport

La recente introduzione del mono-gomma Dunlop (in luogo di Pirelli) ha stravolto un po’ i valori in campo. Rispetto al recente passato, quando si assisteva a gare tirate fino alla bandiera a scacchi, le nuove coperture dell’azienda britannica hanno generato non pochi grattacapi sulla distanza di gara alle squadre del CIV Supersport. Se nei test ufficiali pre-campionato erano state promosse a pieni voti, questo fine settimana sono emerse alcune avvisaglie. Già al termine di Gara 1 in molti avevano lamentato un’usura eccessiva, accentuatasi nella successiva Gara 2.

Ottaviani fuori, Giombini funambolo

Dominatore della corsa fino a quel momento, tenendo costantemente alle spalle la coppia di inseguitori formata da Andrea Giombini e Andrea Mantovani, a 3 giri dal termine un problema allo pneumatico posteriore ha precluso al vincitore di Gara 1 Luca Ottaviani (Extreme Racing Service MV Agusta) una possibile doppietta. Ma non solo, poche tornate più tardi lo stesso Giombini ha iniziato a “remare” vistosamente con la propria Broncos Racing Ducati, beccandosi (ironia della sorte) una penalità di 3 secondi per essere andato oltre i limiti della pista all’ultimo giro…

Mantovani torna alla vittoria

Amministrando bene il pacchetto tecnico a sua disposizione, sfruttando anche qualche disavventura altrui, Andrea Mantovani l’ha spuntata nel medesimo palcoscenico dove lo scorso mese luglio debuttò con i colori Mesaroli Racing. Un ritorno alla vittoria che gli mancava da Imola 2023, quanto basta per portarsi in testa alla classifica di campionato con 5 lunghezze di margine sul due volte Campione della serie Davide Stirpe (3° ancora sul podio alla prima uscita della stagione con Garage 51 by Barni Ducati dopo un brutto incidente multiplo nel warm up della mattina con Giacomo Mora ad avere la peggio, QUI i dettagli) e 8 su Andrea Giombini (poi 2° nonostante la sopracitata penalizzazione). Un margine comunque risicato considerando che a fine maggio sarà costretto a saltare il round di Vallelunga complice la concomitanza prevista con il Mondiale MotoE.

Sorprese e colpi di scena

Oltre a monopolizzare il podio, la Ducati si è presa anche l’intera top-5 con le gradite conferme ad alti livelli di Leonardo Taccini (4° ad un soffio dal podio con Cecchini Racing Team) e Alessandro Sciarretta (5° con ZMP Motorsport). La seconda gara in programma ha riservato anche qualche colpo di scena. Tra questi, le scivolate di Stefano Valtulini e Nicolò Castellini con la seconda Extreme MV più la mancata presenza ai nastri di partenza del Campione del Mondo Moto3 2019 Lorenzo Dalla Porta per motivi non meglio precisati. La R6 ha salvato il salvabile con Filippo Fuligni, sesto davanti ai compagni di marca Armando Pontone e Luigi Montella. Nono un irriconoscibile Marco Bussolotti, il vice-Campione 2023 Emanuele Pusceddu (ritiratosi in Gara 1 e caduto nelle libere di venerdì) ha rimontato fino al 13esimo posto

CIV SUPERSPORT 2024 MISANO GARA 2 – RISULTATI:

Photo credit: Dani Guazzetti