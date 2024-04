CIV Supersport: Giacomo Mora, frattura di una vertebra dopo l’incidente nel warm up

L’appuntamento CIV a Misano è finito prematuramente per Giacomo Mora, anzi i tempi di recupero ora sono incerti. L’emiliano del Gomma Racing Team infatti ha riportato la frattura di una vertebra in seguito ad un brutto incidente avvenuto nel corso del warm up della domenica. Subito soccorso e successivamente elitrasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena, il pilota Supersport 600 NG dovrà essere operato per la lesione riportata. Un finale molto amaro dopo aver sfiorato la top 10 in rimonta in Gara 1, con la determinazione a migliorare ancora in una Gara 2 che, appunto, non ha potuto disputare.

Giacomo Mora, l’incidente al CIV

Il motivo, come detto, è da ricercarsi nei 10 minuti del warm up della domenica. Un turno chiuso anzitempo da una bandiera rossa. Il pilota Gomma Racing Team è rimasto coinvolto in un brutto incidente seguito ad un contatto causato da un altro pilota. Mora è stato colpito dalla moto nella parte superiore del corpo, immediati i soccorsi ed il trasferimento al Centro Medico per valutare le prime conseguenze del colpo subito. Successivamente è stato elitrasportato al Bufalini per ulteriori controlli. La TAC ha mostrato chiaramente la frattura, è seguita poi la decisione dei medici di procedere con un intervento chirurgico. Tutti da definire chiaramente i tempi di recupero.

Il commento del team manager

“Purtroppo Giacomo è stato vittima di una caduta innescata da un altro pilota, la cui moto ha colpito Mora nella parte sinistra superiore del corpo” ha spiegato Alessio Corradi. “Dopo i primi esami effettuati al centro medico, Giacomo è stato elitrasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena per valutazioni più approfondite. La TAC ha evidenziato una vertebra rotta e di conseguenza dovrà essere operato.” Non mancano ovviamente gli auguri al suo pilota CIV infortunato. “Spero che Giacomo Mora torni presto e più forte di prima, augurando tutta la nostra vicinanza al nostro pilota nel percorso di recupero. Un ringraziamento sentito anche ai medici del circuito e all’equipe dell’Ospedale Bufalini di Cesena”.