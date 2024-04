CIV SSP Misano: Luca Ottaviani in trionfo con la MV in Gara 1

Aveva concluso il 2023 con 2 vittorie in 4 gare, ha aperto la stagione 2024 del CIV Supersport con un perentorio successo. Luca Ottaviani si è imposto in Gara 1 al Misano World Circuit Marco Simoncelli, regolando dopo un acceso confronto i Ducati Davide Stirpe, Andrea Mantovani e Andrea Giombini. In 16 giri particolarmente selettivi, con una grande intensità sul piano delle performance per gli oltre 40 (!) piloti ai nastri di partenza, “Otta-San” ha dato seguito al suo straordinario stato di forma in sella alla MV Agusta F3 800 RR evidenziato nei test pre-campionato.

Luca Ottaviani e MV vincono a Misano

Per il portacolori Extreme Racing Service sta filando tutto liscio in questo primo appuntamento stagionale. Una volta assicuratosi la pole con un interessante crono di 1’38”024, nella gara inaugurale dell’era Dunlop nella SSP tricolore non ha lasciato scampo ad un’agguerrita concorrenza di livello internazionale. Portatosi in testa nel corso del terzo giro, da quel momento in avanti ha resistito con tenacia i numerosi assalti degli avversari, senza badare troppo alla gestione delle gomme.

Gara 1 selettiva

Le inedite coperture Dunlop hanno giocato un ruolo determinante nel rendere selettiva la prima delle due manche in programma. Ottaviani ha massimizzato al meglio il pacchetto a disposizione, tenendosi qualcosa nel taschino per avere ragione nel finale del ritrovato due volte Campione della serie Davide Stirpe (2° all’esordio con Garage 51 by Barni Ducati), Andrea Mantovani (3° con Mesaroli Racing Ducati) e un convincente Andrea Giombini (4° Broncos Racing Ducati). L’originario di Urbino raggiunge così quota 5 vittorie in carriera nel CIV Supersport, la prima di sempre sull’impianto di Santamonica.

Luca Ottaviani condivide il podio con i Ducatisti

L’intensità della corsa è stata testimoniata da una top-4 racchiusa in appena 4 decimi di secondo, con altri piloti a pagare dazio sulla distanza. Il plotone di testa, inizialmente comprensivo anche di alcune R6, si è scremato proprio sul più bello. Stefano Valtulini (Promodriver Organization Yamaha) ha concluso quinto davanti nell’ordine a Leonardo Taccini (Cecchini Racing Ducati) e l’atteso Lorenzo Dalla Porta (AltoGo Yamaha). Scattato dalla seconda casella dello schieramento, il Campione del Mondo Moto3 2019 non è andato oltre la settima posizione, complice un (apparente) inconveniente tecnico registratosi nel corso del penultimo passaggio.

Domani Gara 2

Poco più attardato il miglior deb 2023 Alessandro Sciarretta (7° con ZPM Motorsport Ducati), capace di distanziare di un paio di secondi un anonimo Marco Bussolotti (alla prima uscita con SGM Tecnic Ducati) e Filippo Fuligni (D&A Racing Yamaha), rispettivamente 9° e 10°. Se il primo gettone di presenza al CIV di Maiki Abe (VFT Racing Yamaha) è terminato con una mesta scivolata alle Rio, un atteso protagonista come Emanuele Pusceddu (Kuja Racing Ducati) si è ritirato anzitempo non inquadrato dalle telecamere. Fino ad allora rimasto plafonato nei bassifondi della classifica, il vice-Campione 2023 (già caduto nelle prove libere di venerdì perdendo le qualifiche 1) ha incominciato questa stagione in modo tutt’altro che indimenticabile. Avrà modo di riscattarsi domani alle 15:35 in Gara 2, visibile in diretta su SKY Sport MotoGP (canale 208).

CIV SUPERSPORT 2024 MISANO GARA 1 – RISULTATI:

Photo credit: Cristopher Ponso