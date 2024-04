Motocross Mondiale di scena sul sabbione di Riola Sardo, ma vigilia difficoltosa per Andrea Adamo. Nella gara di qualifica il campione del Mondo MX2 è rimasto coinvolto nel groviglio in uscita dalla prima curva, riprendendo la corsa dal fondo. E’ riuscito a recuperare fino alla dodicesima posizione, perdendo terreno nella classifica iridata nei confronti dell’olandese Kay De Wolf vincitore della prova. Il pilota Husqvarna è in gran forma, oggi ci vorrà l’Andrea Adamo dei giorni migliori per provare a contrastarlo. Ricordiamo che il GP Sardegna sarà disponibile in TV su Eurosport2 e in streaming su RaiPlay: qui tutti gli orari in pista e i collegamenti.

Classifica Mondiale MX2 dopo la qualifica

MX2 – Campionato del Mondo – Classifica Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 123 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 107 p.; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 82 p.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 81 p.; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 77 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 68 pag.; 7. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 59 pag.; 8. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 59 p.; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 54 p.; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 50 pag

Jorge Prado vento in poppa

Lo scatenato spagnolo ha impiegato appena mezzo giro per risolvere la pratica: sorpasso deciso ai danni dello svizzero Jeremy Seewer e via. Prado è in forma strepitosa e sta diventando un bruttissimo cliente per Tim Gajser (Honda) e Jeffrey Herlings (KTM) sulla difensiva nella qualifica. Oggi vedremo se saranno in grado di arginare la vena del campione del mondo e farsi sotto in classifica della top class del Motocross.

Classifica Mondiale MXGP dopo la qualifica

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 124 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 113 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 92 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 85 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 79 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 75 pag.; 7. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 61 p.; 9. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 53 p.; 10. Valentin Guillod (SUI, HON), 51 p

