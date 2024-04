Motocross, il GP Sardegna in diretta su Rai Play: tutti gli orari

Si entra nel weekend di gare in Sardegna, il Mondiale Motocross è di scena a Riola Sardo per il terzo round della stagione 2024. Appuntamento che vede la truppa italiana dimezzata: in MXGP c’è solo Ivo Monticelli, con Guadagnini e Forato fermi per infortunio, mentre in MX2 non c’è Ferruccio Zanchi, si guarda ad Andrea Adamo e ad Andrea Bonacorsi. Jorge Prado e Kay De Wolf sono gli attuali leader e piloti da battere, gli avversari ce la faranno? Di seguito le classifiche e come seguire il GP Sardegna in diretta: oltre a mxgp-tv.com, Eurosport 2 ed anche Rai Sport Play trasmetteranno tutte le gare della domenica.

Mondiale Motocross, le classifiche

MX2 Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 113 punti; 2. Simon Längenfelder (GER, GAS), 101 punti; 3. Andrea Adamo (ITA, KTM), 82 punti; 4. Lucas Coenen (BEL, HUS), 75 punti; 5. Thibault Benistant (FRA, YAM), 72 punti; 6. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 64 punti; 7. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 59 punti; 8. Sacha Coenen (BEL, KTM), 53 punti; 9. Camden McLellan (RSA, TRI), 52 punti; 10. Rick Elzinga (NED, YAM), 42 punti.

MXGP Top 10: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 114 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 104 punti; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 92 punti; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 77 punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 73 punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 68 punti; 7. Maxime Renaux (FRA, YAM), 63 punti; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 56 punti; 9. Valentin Guillod (SUI, HON) 49 punti; 10. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 49 punti.

GP Sardegna, tutte le dirette del 7/04

Eurosport 2

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

Rai Play

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

Rai Sport

17:00 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com