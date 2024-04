La MotoGP sta vivendo uno dei momenti più entusiasmanti dopo l’addio di Valentino Rossi. Il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia superato (momentaneamente) dal collega Jorge Martin, Marc Marquez ritornato alla ribalta con la Ducati, l’avanzata dei team satellite, il mercato piloti che presto regalerà grosse sorprese. E, ancora, l’ingresso di Liberty Media e il nuovo regolamento tecnico che sarà in vigore fra tre anni… L’ex manager della LCR Honda Oscar Haro come al solito offre il suo lucido punto di vista.

Valentino Rossi e la MotoGP

Oscar Haro, figura chiave nel mondo del motociclismo fino a pochi anni fa, non ha mai smesso di seguire dall’interno le vicende della MotoGP. Negli anni scorsi erano piovute alcune critiche sull’operato generale della Dorna, soprattutto dopo l’addio di Valentino Rossi che aveva causato una perdita di pubblico. Prima le modifiche al regolamento, adesso la mossa finanziaria di mercato, la società spagnola ha dato prova di essere all’altezza dei tempi. “Questo nuovo mercato è molto interessante per Dorna“, ha ammesso Oscar Haro riferendosi a Carmelo Ezpeleta. “Ha fatto un lavoro incredibile, ma è stato molto fortunato ad incontrare piloti come Valentino Rossi. Migliora sempre e aiuta sempre nella parte sportiva, soprattutto sulla sicurezza“.

Il passato ha radici gloriose, merito soprattutto di due figure che hanno reso la classe regina uno sport popolare, moderno, entusiasmante, capace di attrarre persone di ogni fascia d’età e genere. “Valentino e Carmelo hanno fatto un lavoro incredibile“, ha aggiunto l’ex direttore sportivo come riportato da Motosan. “Valentino ha sempre pensato in modo molto intelligente al campionato. Non solo nella sua carriera sportiva, ma anche nel modo di farlo crescere“.

Social e meccanici del paddock

L’attenzione si è spostata sull’era digitale e sulla necessità di adattarsi a un nuovo pubblico. Oscar Haro ha riconosciuto l’importanza di comprendere e lavorare con le generazioni più giovani. “Programmi come questo e programmi come quello che faccio qui in Spagna con tutti questi YouTuber… è una nuova generazione che deve essere compresa“. Infine ha elogiato l’iniziativa di Pramac Racing di fornire bonus ai meccanici in base ai risultati del team. “Questo è molto positivo. Ho visto che sono un po’ più felici perché finiscono distrutti dal lavoro“.

Foto: Instagram @valeyellow46