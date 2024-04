Max Verstappen conquista la quarta Pole Position consecutiva da inizio stagione: l’ultimo a farlo fu Lewis Hamilton nel 2015 con la Mercedes. L’olandese sale a 36 Pole Position in Formula 1. La prima fila è tutta Red Bull, visto che a suo fianco scatterà Sergio Perez a soli 66 centesimi dal compagno e domani ci proverà. Seconda fila per Lando Norris molto bravo con la sua McLaren, davanti a Carlos Sainz, con l’unica Ferrari a mettersi in luce in questa qualifica. La terza fila è per l’Aston Martin di Fernando Alonso che partirà vicino al giovanissimo Oscar Piastri.

Leclerc ancora battuto da Sainz

Quarta fila per Lewis Hamilton, vicino a lui ci sarà Charles Leclerc che è parso molto in difficoltà oggi, di nuovo surclassato anche dal compagno di scuderia. “E’ il massimo che potevo fare” ha detto sconsolato. La quinta fila sarà aperta da George Russell che partirà davanti al beniamino di casa Yuki Tsunoda.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 Daniel Riccardo è stato beffato nel finale per il passaggio nell’ultima sessione dal compagno Tsunoda. L’australiano partirà quindi undicesimo domani e dovrà provare a stare davanti al giapponese, che in questo inizio stagione di Formula 1 lo sta battendo sempre. Nico Hulkenberg partirà di fianco a Ricciardo domani in griglia. La sesta fila è riservata a Valteri Bottas che con la sua Sauber scatterà davanti ad Alexander Albon, che si è lamentato della sua Williams. La settima fila sarà aperta da Esteban Ocon, che continua a vincere la sfida contro il compagno di team, ma non riesce nemmeno lui a capire a fondo questa Alpine.

Nella Q1 il primo degli eliminati è stato Lance Stroll, il canadese è la vera delusione di giornata. Una differenza oggi rispetto al compagno davvero importante, che non può passare in secondo piano nelle analisi di questa giornata di Formula 1. La penultima fila sarà aperta da Pierre Gasly che continua a soffrire e a non capire la sua Alpine. La casella affiancano sarà occupata dalla Haas di Kevin Magnussen, parso in difficoltà. L’ultima fila è per uno scoraggiato Logan Sargeant che guida con il telaio riparato di Albon, dato che al thailandese la Williams ha dato quello nuovo. Ultimo partirà con la sua Sauber, Guanyu Zhou.

Griglia di partenza della Formula 1 del Giappone

1-Max Verstappen (Red Bull) 1:28.197

2-Sergio Perez (Red Bull) 1:28.263

3-Lando Norris (McLaren) 1:28.489

4-Carlos Sainz (Ferrari) 1:28.682

5-Fernando Alonso (Aston Martin) 1:28.686

6-Oscar Piastri (McLaren) 1:28.760

7-Lewis Hamilton (Mercedes) 1:28.766

8-Charles Leclerc (Ferrari) 1:28.786

9-George Russell (Mercedes) 1:29.008

10-Yuki Tsunoda (Bulls Racing) 1:29.413

11-Daniel Ricciardo (Bulls Racing) 1:29.472

12-Nico Hulkenberg (Haas) 1:29.494

13-Valteri Bottas (Kick Sauber) 1:29.593

14-Alexander Albon (Williams) 1:29.714

15-Esteban Ocon (Alpine) 1:29.816

16-Lance Stroll (Aston Martin) 1:30.024

17-Pierre Gasly (Alpine) 1:30.119

18-Kevin Magnussen (Haas) 1:30.131

19-Logan Sargeant (Williams) 1:30.139

20-Guanyu Zhou (Kick Sauber) 1:30.143

Foto: profilo social FORMULA1