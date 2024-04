CIV SBK Misano QP2: Luca Bernardi prima pole con Aprilia

La seconda nonché conclusiva sessione di qualifiche ufficiali al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha riservato rinnovate emozioni per il CIV Superbike. Uno spettacolo e un sostanziale equilibrio di massima per certi versi inattesi alla vigilia di questo primo round stagionale. La top-6 racchiusa in soli 7 decimi di secondo, con la prima fila addirittura in appena 174 millesimi. Ad aggiudicarsi la prima pole del 2024 è stato Luca Bernardi, confermatosi al top con il crono di 1’35”203, aggiudicandosi così la prima pole della carriera in sella alla RSV4 1100 di Nuova M2 Racing.

Bernardi in pole con Aprilia

Sul tracciato di casa dove lo scorso anno aveva conquistato la seconda affermazione di sempre sulle 1000cc, il Campione CIV Supersport 2020 ha indovinato un gran bel giro sufficiente per lasciare ad una manciata di millesimi i più diretti inseguitori. Oltretutto senza montare la nuovissima specifica supersoft Dunlop, già utilizzata nel corso della QP1 di ieri. Nello specifico, 0″146 rispetto ad uno scatenato Alessandro Delbianco (2° con DMR Racing Yamaha) e 0″174 nei confronti di un ritrovato Michele Pirro (Barni Spark Racing Ducati), terzo a completare la prima fila delle 2 gare in programma questo fine settimana dopo i malesseri fisici dei giorni precedenti.

Caduta per Cavalieri

Sabato mattina dal doppio volto in casa Nuova M2 Racing. Dall’altro lato del box, Samuele Cavalieri non ha potuto sferrare il decisivo attacco alla pole per una scivolata in uscita dal complesso delle Rio causata da… una vespa, infilatasi mestamente dentro la sua tuta! Non il massimo della vita per il vice-Campione 2020 della serie, riuscito in ogni caso a garantirsi la partenza dalla quinta casella dello schieramento dietro un sorprendente Roberto Mercandelli (4°). Il rookie di Broncos Racing Ducati ha limato di 1 decimo il personale best lap, lasciandosi alle spalle anche Luca Vitali (6° con Scuderia Improve Honda), leggermente acciaccato dal brutto highside avuto ieri e unico del gruppo di testa a non essersi migliorato rispetto alla QP1.

Pronostico apertissimo per Gara 1

In una qualifica così combattuta e dall’esasperato livello di competitività, Simone Saltarelli prenderà il via dalla settima posizione con TCF Racing Honda, a precedere nell’ordine Lorenzo Gabellini (SLP BMW), Kevin Manfredi (Penta Motorsport Suzuki) e Gianluca Sconza (SLP BMW) a completare la top-10. Fine settimana finora da dimenticare invece per Alberto Butti (Barni Spark Racing Ducati), scivolato per la terza distinta occasione senza andare oltre l’11esima casella. Alle 14:10 il via di Gara 1, con domani la disputa di Gara 2. In TV si potranno seguire su Sky Sport MotoGP HD (Sky canale 208) oppure in diretta streaming previo abbonamento sulla piattaforma FedermotoTV.

CIV SUPERBIKE 2024 MISANO QUALIFICHE 2 – RISULTATI:

CIV SUPERBIKE 2024 MISANO COMBINATA QUALIFICHE – RISULTATI:

Photo credit: Cristopher Ponso