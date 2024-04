CIV Superbike Misano: sfida Bernardi-Delbianco nella QP1

Aspettando la decisiva QP2 e la disputa di Gara 1, entrambe in programma domani, la prima sessione di qualifiche ufficiali del CIV Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli ha proposto un avvincente duello al vertice sul filo dei millesimi. Luca Bernardi e Alessandro Delbianco, con quest’ordine, si sono scambiati la leadership della QP2, viaggiando con un altro ritmo rispetto alla concorrenza. Il sammarinese alla fine ha avuto ragione di un DB52 finito a terra nei minuti conclusivi proprio quando le proiezioni cronometriche lo accreditavano di una possibile pole provvisoria.

Bernardi vs Delbianco nella QP1 di Misano

Alla sua seconda stagione con Nuova M2 Racing Aprilia, Luca Bernardi sembra avere tutto per puntare al bersaglio grosso. Se il compagno di squadra Samuele Cavalieri non è andato oltre la sesta posizione, il Campione CIV Supersport 2020 al culmine di un breve botta-e-risposta con Alessandro Delbianco si è preso la leadership in vista della QP2 con un interessante crono di 1’35”347. Non troppo distante dalla pole record 2018, siglata senza centralina MoTec e gomme Dunlop, di Michele Pirro (1’34”978). Un bel viaggiare per Bernardi, ma anche per Delbianco, fermatosi a soli 95 millesimi con la R1 preparata da DMR Racing con il supporto di Yamaha Motor Italia, confermando quanto di buono profuso nella FP della mattinata. Una seconda posizione che, a posteriori, avrebbe potuto diventare prima se non fosse incappato una innocua scivolata al Carro mentre si trovava sotto di un paio di decimi al secondo settore della pista…

Pirro in sordina

Stessa sorte per Luca Vitali, scivolato ad inizio turno in uscita dal complesso delle Rio. Un piccolo incidente di percorso che comunque non ha impedito al portacolori della Scuderia Improve di far intravedere il buon potenziale della nuovissima CBR RR-R in configurazione CIV SBK, stampando il terzo tempo. Anche se la vera notizia di giornata è non scrutare il nome di Michele Pirro (Barni Spark Ducati) nella top-3. Parso non al top fisicamente (febbricitante?), il pluricampione italiano ha concluso questa QP1 in un’anonima quinta posizione a +0”616 dalla vetta. Alle spalle anche del rookie Roberto Mercandelli (4° con Broncos Racing Ducati) in costante crescita al debutto sulle 1000cc.

Domani mattina la QP2

Con i primi 6 racchiusi in 7 decimi, all’interno della top-10 c’è spazio anche per Simone Saltarelli (7° con TCF Racing Honda) e le due SLP BMW di Gianluca Sconza (8°) e Lorenzo Gabellini (9°), vere sorprese del turno. Mentre Kevin Manfredi ha condotto la Penta Motorsport Suzuki in decima posizione dopo la rottura del motore patita in mattinata, Alberto Butti ha dovuto fare i conti con la seconda caduta di giornata avvenuta al Tramonto. Non il miglior modo di iniziare la stagione. Il secondo portacolori Barni Spark Ducati avrà occasione di risalire la classifica nella seconda sessione di qualifiche ufficiali di domani mattina, decisiva per decretare la griglia di partenza delle 2 gare previste domani e domenica.

CIV SUPERBIKE 2024 MISANO QUALIFICHE 1 – RISULTATI:

Photo credit: Dani Guazzetti