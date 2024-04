CIV SBK Misano Prove: Alessandro Delbianco apre al top la stagione 2024

Trascorsi 6 mesi dalla rocambolesca (e discussa) finalissima 2023 di Imola, il CIV Superbike ha ufficialmente riacceso i motori in un week-end di gara. Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del primo appuntamento della stagione 2024, la top class tricolore ha archiviato l’inaugurale sessione di prove libere con le prerogative di sempre. Un numero limitato di iscritti (15 in rappresentanza di 6 case costruttrici), senza più il Campione in carica Lorenzo Zanetti, ma di alto profilo. I 25 minuti di FP, disputatisi in condizioni climatiche ottimali, hanno proiettato Alessandro Delbianco in cima al monitor dei tempi, in grado di capeggiare un plotone di 5 piloti racchiusi in appena 6 decimi.

Alessandro Delbianco al top

Di fatto questo gruppetto viene aperto e chiuso da 2 degli attesi protagonisti del 2024. Da una parte Alessandro Delbianco, al ritorno nel team DMR Racing da quest’anno supportato direttamente da Yamaha Motor Italia, si è spinto fino al crono di 1’35”468, già a livello della pole siglata da Samuele Cavalieri nell’aprile 2023. Tra i più costanti nelle varie uscite, DB52 sembra aver catapultato subito in una nuova-vecchia dimensione la squadra di Walter Durigon al debutto con la R1 dopo un difficoltoso biennio 2022-23 con Honda. Dall’altra il favoritissimo Michele Pirro (Barni Spark Racing Ducati), apparentemente rimasto lontano dai riflettori con il quinto crono a 689 millesimi dalla vetta. Nulla di preoccupante, il pluricampione italiano è solito uscire fuori sulla distanza…

Conferme e sorprese

Continua l’ottimo momento di forma dell’accreditata coppia Nuova M2 Racing Aprilia. Lasciato l’ex impianto di Santamonica con il miglior riferimento cronometrico nei test ufficiali pre-campionato, questa mattina Luca Bernardi ha condotto la sua RSV4 1100 in seconda posizione a soli 170 millesimi da Delbianco. Buon rendimento anche da parte del compagno di squadra Samuele Cavalieri, leggermente più attardato in terza posizione. A seguire un pimpante Luca Vitali alla guida della nuovissima CBR 1000 RR-R della Scuderia Improve. Da ricordare che tutte le compagini della casa di Tokyo, da regolamento, potranno usufruire nel corso della stagione delle concessioni “in stile WSBK” varate dal promoter FMI.

Verso le qualifiche 1

Tra gli osservati speciali, una scivolata al Carro verso metà turno ha rallentato il rookie Roberto Mercandelli (6° all’esordio con i Campioni in carica di Broncos Racing Ducati). Discorso analogo per il compagno di marca Alberto Butti (10° con Barni Spark Ducati) pochi attimi dopo. Entrambi avranno modo di rifarsi nel pomeriggio in occasione della prima sessione di qualifiche ufficiali. Per tutti l’incognita sarà rappresentata dalla nuova specifica supersoft “VAL33” di tipo multilap (non utilizzabile in gara), introdotta dal mono-fornitore di pneumatici Dunlop. Tutt’altro che abituale nel contesto del CIV Superbike…

CIV SUPERBIKE 2024 MISANO LIBERE – RISULTATI:

Photo credit: Dani Guazzetti