MotoGP, svolta sul regolamento 2027: l’annuncio di Ezpeleta

Dopo aver fatto crescere esponenzialmente la F1, ora Liberty Media vuole ripetere l’operazione anche con la MotoGP. L’accordo di acquisizione dell’86% di Dorna Sports dovrà ricevere l’approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza, ma la società guidata dal CEO Greg Maffei sta già pianificando le proprie mosse per il futuro. E nel suo progetto ha come alleato Carmelo Ezpeleta, che rimarrà al suo posto di CEO anche dopo che l’affare sarà completato.

MotoGP, Ezpeleta e l’arrivo di Liberty Media

Il manager spagnolo è molto contento dell’arrivo degli americani. È convinto che sarà un passo importante per garantire un futuro migliore e senza necessariamente apportare rivoluzioni particolari al Motomondiale: “Migliorerà – ha detto a Marca – Crediamo che possiamo migliorare molti aspetti che altrimenti sarebbero stati più difficile migliorare“.

A Ezpeleta è stato chiesto cosa di specifico migliorerà con l’avvento di Liberty Media alla guida della MotoGP: “Il campionato, lo sport, continuerà sostanzialmente come prima. Quello che faremo è cercare di migliorare la visibilità, lavorare di più sul marketing dei prodotti, raggiungere più persone, rendere il prodotto più attraente e questo renderà lo sport più popolare. Stavamo implementando queste cose già negli ultimi anni, però ora possiamo farlo meglio con qualcuno che ne sa molto“. Bisogna attrarre più tifosi verso il Motomondiale, questa è la grande missione.

GP insieme alla F1 e calendario

Mesi addietro si era parlato dell’ipotesi che MotoGP e Formula 1 disputassero un gran premio nello stesso circuito nello stesso fine settimana. Tuttavia, è un progetto che è ancora lontano dal poter essere realizzato: “Ci abbiamo pensato molte volte – ammette Ezpeleta – ma le difficoltà sono grandi. È una buona idea e non smetteremo di pensarci, ma al momento non è possibile realizzarla“.

L’amministratore delegato di Dorna Sports ha anche risposto alla possibilità che in futuro possano esserci più gare extra-europee in calendario: “È possibile, ma non ora. Le gare che si svolgeranno nel 2024, 2025 e 2026 sono praticamente tutte confermate. Non possiamo farne più di 22 e se aumentiamo il numero di gare fuori dall’Europa dovremo ridurre quelle europee“. Certamente tra le idee c’è quella di avere almeno un GP in più negli Stati Uniti, oltre a quello già in programma ad Austin. Il mercato americano è fondamentale per la crescita della MotoGP.

Ezpeleta e il nuovo regolamento MotoGP

Sono mesi importanti anche per la definizione delle regole tecniche della MotoGP che entreranno in vigore dal 2027. Ezpeleta ammette che le parti sono a un passo dal raggiungere l’accordo: “È molto vicino. Abbiamo fatto una controproposta, i costruttori l’hanno vista, ne abbiamo fatte altre… Credo che entro un mese, un mese e mezzo, avremo il regolamento approvato da tutti. Loro hanno capito delle cose e noi altre“.

Non è facile trovare un punto di incontro quando si parla di regolamento, però i mesi di trattative stanno portando a un risultato che scopriremo nel dettaglio tra non molto. Probabilmente i prototipi del 2027 avranno meno aerodinamica e anche meno potenza (la cilindrata dovrebbe passare a 850 cc), ci saranno un po’ di novità dovute anche all’esigenza di non far esplodere i costi per le case.

Foto: MotoGP