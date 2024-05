Motoestate, Christopher Iotti “In lotta con i primi, adesso c’è più gusto”

Primo anno con un team vero e proprio, era importante partire bene. Christopher Iotti può dirsi decisamente soddisfatto del primo round dei Trofei WRS Motoestate 2024, disputato nel weekend del 21 aprile a Varano de’ Melegari. Il pilota MMP Racing è stato infatti uno dei quattro grandi protagonisti della 300 SS, prendendosi infine anche il terzo gradino del podio dopo la squalifica del vincitore Cervioni (il resoconto). Un punto di partenza per Iotti, in una stagione che rappresenta la sua occasione. Ricordiamo che su CorsedimotoTV sono disponibili contenuti esclusivi sui Trofei MES.

Christopher Iotti, ci racconti il tuo weekend Motoestate a Varano?

È andata piuttosto bene, in realtà non ci aspettavamo neanche di fare così bene! Soprattutto pensando che nel test di un mese e mezzo fa giravamo abbastanza piano… In sostanza dovevo fare chilometri e prendere più confidenza con la moto. Abbiamo poi fatto un altro test un mese fa, c’è stato un passo avanti ma eravamo ancora lontani anni luce. Arrivati nel weekend di gara ho disputato solo un turno di prove libere, faceva freddo e non ci siamo presi rischi, per poi andare direttamente in qualifica.

Cos’è cambiato in quel turno di libere?

L’unica cosa che è cambiata è l’assetto, che ancora non è perfetto, oltre al fatto che io prendevo sempre più confidenza con la moto. Da lì sono riuscito ad andare più forte rispetto ai test ed abbiamo fatto vari step in avanti, sono sicuro che abbiamo preso la direzione giusta. In qualifica però non mi è venuto proprio un giro perfetto, ad essere sincero ho commesso io un po’ di errori, e partivo 5°. Non male, ma potevo fare un po’ meglio, invece nella seconda qualifica faceva più freddo ed è anche arrivata la pioggia, quindi abbiamo fatto 2-3 giri tanto per fare una prova.

Foto: Matteo Canova

In gara però sei stato subito tra i protagonisti.

Abbiamo trovato un passo in gara molto veloce ed abbiamo chiuso vicinissimi al primo, sempre in lotta. Al traguardo sono arrivato 4°, ma hanno scoperto una irregolarità tecnica e hanno squalificato il primo, di conseguenza sono diventato 3° io, primo delle Yamaha.

Che soddisfazione è stata per te?

Una gran bella sorpresa! Finita la corsa ero comunque contentissimo perché non mi aspettavo di fare una gara così, soprattutto perché sono stato in lotta con i primi per tutta la gara. Praticamente non mi era mai successo! Il gusto è tutto diverso, c’è poco da fare.

È anche una bella iniezione di fiducia, giusto?

Nella testa cambia tutto, ti dà più coraggio e stimoli. Pensi che sei arrivato lì, se continui su quella strada puoi arrivare anche più in alto. È davvero una buona motivazione, ma lo sarebbe stato anche il quarto posto, ero già contentissimo. Certo, poi quando ho saputo che ero terzo mi sono fregato le mani, così va già meglio! [risata]

Possiamo dire quindi che è un’ottima partenza nel Motoestate 2024.

Sì, è un buon inizio di stagione ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo ancora lavorarci su e fare tante prove di assetto, oltre a completare la mia confidenza con questa moto nuova per me. Però devo ammettere che c’è un ricciolino d’amaro in merito alla gara.

Vale a dire?

A metà gara ho fatto un errore io, ho sbagliato una staccata e una marcia in curva, poi dalla foga ne ho fatti altri 2-3 di fila ed il gruppo mi aveva staccato di circa mezzo secondo. Dopo ho recuperato, avevamo il passo simile ma giro dopo giro sono riuscito a rosicchiare qualche decimo. All’ultimo giro ci siamo trovati in tre alla curva 5, uno accanto all’altro, ed ero già sull’erba, quindi ho dovuto mollare e mettermi dietro, senza avere più occasione di attaccare chi era davanti. Una situazione però molto interessante, anche questo non mi era mai capitato, ma se dovesse succedere di nuovo mi comporterei in modo diverso, bisogna riprovarci!

Dopo questo primo round Motoestate, quali sono ora gli obiettivi?

L’obiettivo rimane sempre giocarmela per tutto l’anno per il podio, sarebbe già una riconferma. Visto che ci siamo riusciti la prima volta, mi auguro di riuscirci anche in tutte le altre! Poi certo bisogna puntare sempre più in alto…