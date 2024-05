MotoGP, Valentino Rossi e il senso di responsabilità verso Bezzecchi

Marco Bezzecchi a Jerez è tornato a brillare e ha conquistato il suo primo podio stagionale. Un risultato di quel tipo ci voleva, dopo aver un po’ faticato nei primi gran premi a causa di un feeling non ottimale con la Desmosedici GP23. È tornato competitivo e adesso si tratta di capire se nelle prossime gare si confermerà al livello visto in Andalusia oppure se tornerà a faticare. Sicuramente il test di lunedì lo ha aiutato a comprendere ulteriormente la sua Ducati e assieme al team Pertamina Enduro VR46 ha provato nuove soluzioni per progredire.

MotoGP, Bezzecchi ritrova il sorriso a Jerez

Nella Sprint di sabato era caduto, come diversi altri piloti, ma nella gara lunga si è riscattato con gli interessi: “Sono felice di essere stato competitivo per tutto il weekend – riporta Motosan.es – ed è stato bello lottare con Marc e Pecco. Ho provato a seguire Pecco, ma andava troppo veloce. Sono comunque riuscito a superare Marquez un paio di volte e sono molto contento della prestazione. La moto sta migliorando, la squadra lavora bene da inizio stagione“.

A Jerez c’era anche Valentino Rossi a supportare lui e il team VR46, una presenza importante per Bezzecchi: “Vale mi ha dato tanti consigli in questo periodo. È stato bello averlo con noi, mi ha aiutato tanto, soprattutto nelle partenze“.

Valentino Rossi esalta il suo “allievo”

Il nove volte campione del mondo era felicissimo dopo il GP a Jerez, dato che il trionfatore è stato Pecco Bagnaia (altro pilota della VR46 Riders Academy) e che Bezzecchi era sul terzo gradino del podio. Il risultato del riminese gli ha dato una soddisfazione particolare e lo ha raccontato a Sky Sport MotoGP: “Siamo molto contenti per Bez. Io mi sento una bella responsabilità, perché ho cercato di convincerlo a rimanere nella nostra squadra e quindi a correre con la Ducati 2023. Lui ci ha creduto, anche se questa moto sembra più complicata da mettere a posto e da guidare. L’inizio di stagione è stato difficile, ma sapevo che senza mollare e lavorando bene assieme alla squadra ce l’avrebbe fatta. Bez ha un grandissimo potenziale. Anche lui si deve adattare, perché qui le differenze sono davvero piccole, e tirare fuori gli ultimi due-tre decimi dalla moto come ha fatto in gara. Un podio molto importante per lui e per il team“.

Parole importanti quelle di Rossi, che ammette di sentirsi in qualche modo responsabile nei confronti di Bezzecchi per aver “bloccato” il suo passaggio nel team Prima Pramac Racing, dove avrebbe guidato la Ducati Desmosedici GP24 e non la GP23. Oggi al suo posto in Pertamina Enduro VR46 ci sarebbe Franco Morbidelli, che invece è approdato proprio nella squadra di Paolo Campinoti. Valentino era convinto che avere continuità con lo stesso team e gli stessi uomini, a partire dal capotecnico Matteo Flamigni, fosse la soluzione migliore per la sua crescita. Con il tempo capiremo se sia stata la scelta giusta, intanto Jerez può essere un punto di partenza.

Foto: VR46 Riders Academy