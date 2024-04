Carlos Tatay, il ritorno alle corse è in auto e nei rally raid

Ritroveremo Carlos Tatay in azione in una competizione. La situazione è nettamente cambiata dopo il grave incidente dell’anno scorso in Moto2 JuniorGP a Portimao. Ma il pilota spagnolo, in sedia a rotelle in seguito ad una lesione midollare, ha lavorato e continua a lavorare senza sosta sia per il suo recupero che per tornare a competere. Dalle due ruote passa a quattro, all’orizzonte lo attende una sfida molto impegnativa. Tatay infatti sarà al via al volante di un’auto del team TH Trucks Rally Team nel Baja Aragon, rally raid che si svolge in Spagna, valido per la Coppa del Mondo. Un primo passo verso quello che è il nuovo sogno, la partecipazione alla Dakar.

Carlos Tatay spiega la nuova sfida

L’ha ufficializzato lo stesso Carlos Tatay con un breve visto postato sui suoi canali social per mostrare il suo mezzo per la stagione 2024. “Mi ero fissato un obiettivo personale, tornare a competere un anno dopo la lesione” ha raccontato il pilota valenciano. “La competizione sarà un anno e pochi giorni dopo.” Promessa mantenuta quindi, Tatay è chiaramente galvanizzato dalla novità. “Sono molto, molto felice di tornare a competere e di risentire quella piccola pressione, quelle farfalle nello stomaco.” Lo farà con una struttura protagonista della Dakar, l’obiettivo più a lungo termine dello spagnolo ex Motomondiale e JuniorGP. Un nuovo capitolo della sua nuova vita.

Foto: Video-Carlos Tatay