Moto2, Carlos Tatay: l’aggiornamento dopo l’incidente a Portimao

L’incidente di Gara 1 Moto2 a Portimao ha fatto sobbalzare tutti. Carlos Tatay è stato purtroppo il protagonista di un violento highside che l’ha messo subito fuori causa a Portimao. Ma come sta il pilota spagnolo? Dopo ore di attesa, nella serata di ieri è arrivata una breve comunicazione da parte del Mandalika SAG Team, confermando un intervento per le gravi ferite riportate nella caduta. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati appena se ne avrà l’ufficialità.

Tatay, le note dal team

“Dopo il grave incidente nel corso della prima gara JuniorGP a Portimao, il nostro pilota Carlos Tatay è stato trasferito presso l’ospedale di Faro per essere sottoposto ad un intervento a causa della serietà delle sue lesioni.” Un primo messaggio da Mandalika SAG Team, squadra per cui corre il giovane pilota valenciano, che aveva aumentato la preoccupazione, ma alcune ore dopo ne è arrivato un secondo, un po’ più rassicurante. L’intervento è stato completato con successo, ora Carlos Tatay rimarrà sotto osservazione fino ad ulteriori sviluppi della situazione.

L’incidente a Portimao

Come riporta Las Provincias, si parla di lesioni a più vertebre dopo il grave incidente. Questo dopo appena un giro: Tatay era scattato dalla 2^ casella e si manteneva nelle zone alte, a caccia possibilmente del podio. Ma verso la prima curva ecco l’highside ed il violento impatto con l’asfalto, per poi continuare la scivolata nella lunghissima via di fuga e finire ad alta velocità contro le barriere. Portato subito al Centro Medico, Tatay è stato poi trasferito all’ospedale di Faro, dove è stato operato immediatamente.

