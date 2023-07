Moto2 JuniorGP Portimao: brilla Alberto Surra, ecco il primo podio

C’è una “prima volta” tricolore nella classe Moto2 in questo round JuniorGP a Portimao. Alberto Surra riesce ad emergere e ad assicurarsi il primo podio in campionato! Peccato per la sanzione, sarebbe stato bello vedere il seguito della (breve) battaglia tra Surra e Senna Agius… Una prima gara con a referto un brutto incidente per Carlos Tatay, ma chiusa anche con altri tre italiani in top 10. L’ultima corsa invece non ha visto i nostri così “aggressivi” nelle zone alte, l’unica cosa che non è mai cambiata è la fuga per la vittoria dell’inarrestabile Agius, che appare sempre più difficile da arginare per questa stagione. Ecco come sono andate le gare a Portimao.

Moto2

Gara 1: botto Tatay, Surra sul podio

Antonelli sanzionato scatterà dal fondo della griglia, Mongiardo invece si blocca in griglia prima del warm up lap. Super scatto del poleman Agius, grande partenza anche di Surra che in poche curve è 2° dietro all’australiano, pronto all’attacco! La brutta notizia è che dove scontare una Long Lap, l’acceso duello purtroppo dura poco e Surra rientra in P5: 13 giri da disputare, ma la sanzione ha favorito la fuga di Agius, presto impossibile da riprendere. A referto molto presto un bruttissimo highside per Tatay alla fine del rettilineo, con moto e pilota in scivolata nella lunghissima via di fuga della curva 1: il pilota spagnolo è al Centro Medico per controlli. Senna Agius vince in solitaria, Surra invece deve difendersi dall’assalto finale di Cardelus, tenendo infine un super 2° posto che vale il suo primo podio nell’Europeo Moto2!

Gara 2: Agius cala il bis, Surra 5°

La prima notizia è che non è in griglia Carlos Tatay: si parla di un infortunio dopo l’incidente di Gara 1, ma ancora non ci sono notizie certe. Come sempre scatta al meglio il poleman Agius, seguito stavolta da Cardelus, Garcia ed anche da Surra, a caccia di un possibile bis sul podio. Purtroppo però le posizioni si congelano presto: Senna Agius è di nuovo in fuga e senza rivali, completando così il weekend. Dominio assoluto sul tracciato di Portimao con pole position e trionfo in entrambe le corse. La brutta notizia è anche che Alberto Surra non riesce ad essere così protagonista come nella prima gara, anzi purtroppo non riesce nemmeno a tenersi in corsa per il podio. Alla fine sarà 5° al traguardo, piazzamento decisamente da non buttare per un debuttante di categoria! Finale prematuro invece per Niccolò Antonelli e Francesco Mongiardo.

La top 10

1. Senna Agius – Husqvarna Intact GP Junior Team – 141 punti

2. Xavier Cardelus – Promoracing – 80 punti

3. Mattia Rato – AGR Team – 75 punti

4. Yeray Ruiz – FAU55 Tey Racing – 65 punti

5. Alberto Surra – Team Ciatti-Boscoscuro – 62 punti

6. Carlos Tatay – Pertamina Mandalika SAG Team – 61 punti

7. Roberto Garcia – Cardoso-Fantic Racing – 50 punti

8. Alex Toledo – EasyRace Team – 47 punti

9. Marco Tapia – Stylobike Racing Team – 43 punti

10. Niccolò Antonelli – MMR Team – 41 punti

Stock

La gara

Gara unica dell’ex “sottocategoria Moto2” che continua ad avere un solo ed unico dominatore. Daniel Munoz, già autore della pole position, non si fa trovare impreparato al via ed in brevissimo tempo è già scappato. Una nuova cavalcata trionfale per la vittoria in questo “monomarca Yamaha” (con l’unica eccezione della Kawasaki di Javier Del Olmo). Dietro di lui Eric Fernandez, scattato dal fondo della griglia, s’è preso preso il 2° gradino del podio. Per il terzo posto invece c’è una battaglia ben più accesa, vinta al fotofinish e per soli 70 millesimi da Marco Garcia su Archie McDonald.

Top 10 generale

1. Daniel Munoz – SP57 Racing Team – 95 punti

2. Eric Fernandez – FAU55 Tey Racing – 65 punti

3. Marco Garcia – EasyRace Team – 58 punti

4. Archie McDonald – MRE Talent – 46 punti

5. Mario Mayor – Yamaha GV Stratos – 42 punti

6. Dino Iozzo – IUM Motorsports – 41 punti

7. Alex Millan – Fifty Motorsport – 37 punti

8. Adrian Rodriguez – EasyRace Team – 33 punti

9. Corey Tinker – EasyRace Team – 2 punti

10. Maximiliano Rocha – Yamaha GV Stratos – 22 punti

Foto: Team Ciatti-Boscoscuro