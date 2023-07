Superbike Donington, Tom Sykes ha 10 costole fratturate: gli aggiornamenti

È andata decisamente male a Tom Sykes nella brutta caduta di cui è stato protagonista all’inizio di Gara 2 Superbike a Donington. Il campione del mondo 2013 ha subito un infortunio serio.

Come comunicato dal team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, si è fratturato dieci costole posteriori e tre di queste in due punti differenti. Ha anche una contusione al torace e alla caviglia sinistra. Non è stata ancora indicata una tempistica per il recupero, però sicuramente il pilota inglese dovrà restare lontano dalla pista per un bel po’ di tempo.

Superbike, Sykes out: quando torna van der Mark?

Un vero peccato quanto gli è successo, ci teneva a fare bene l’ultima manche del weekend. Invece, è incappato in un incidente che ha fatto molto male al suo fisico. Subito dopo la caduta, che ha finito per coinvolgere anche Michael Rinaldi e Loris Baz, si era capito che le sue condizioni fossero critiche ed è stato trasportato al Queen’s Medical Center di Nottingham. Non possiamo che augurare a Sykes di guarire al più presto.

Intanto il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK dovrà capire se Michael van der Mark, sostituito proprio da Sykes nelle ultime gare, potrà tornare in azione a Imola o se servirà altro tempo per il suo recupero. Il pilota olandese si era fratturato l’omero sinistro a causa di uno spaventoso highside nella “sua” Assen. Sta meglio ed è tornato anche a guidare, ma correre nel Mondiale Superbike è un’altra cosa. Il prossimo round è il 14-16 luglio, vedremo se sulla M 1000 RR risalirà Mickey o se ci sarà un altro rider.

Foto: BMW