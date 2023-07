Superbike Donington, paura per Michael Rinaldi: “Ecco le mie condizioni”

Per Michael Ruben Rinaldi questo weekend a Donington non rientra sicuramente tra quelli da ricordare. Dopo i negativi risultati in Gara 1 e in Superpole Race, all’inizio di Gara 2 è stato centrato in pieno da Loris Baz e si è fatto male. Davanti a lui era caduto Tom Sykes e ha dovuto rallentare per evitarlo, mossa che ha colto di sorpresa il francese e l’incidente è stato inevitabile.

Superbike Donington, Rinaldi commenta l’incidente successo in Gara 2

C’era stato un po’ di spavento per il pilota del team Aruba Racing Ducati, rimasto steso sulla ghiaia circolando dai soccorritori. Per fortuna, non ha rimediato un infortunio grave. Ne ha parlato lui stesso a fine giornata: “Un weekend sfortunato. Nei primi giri di ogni gara è successo qualcosa. Purtroppo Sykes è caduto davanti a me, per evitare di finirgli sopra ho chiuso il gas e Baz, che non poteva vedere, mi ha centrato in pieno colpendomi sulla gamba e togliendomi la moto da sotto. Io non ricordo la mia caduta, il mio ultimo ricordo è Sykes che cade. Poi mi sono trovato con un grande dolore alla gamba e i medici attorno“.

Rinaldi ha subito una leggera commozione cerebrale e in Italia svolgerà nuovi controlli per approfondire meglio le sue condizioni fisiche: “Poteva andare molto peggio, è andata bene. Ovviamente farò ulteriori esami a casa, ora ho fatto solo i raggi che hanno escluso fratture. Devo fare la risonanza magnetica. Per quanto riguarda la testa, ho avuto una concussione. Sono lucido e ricordo quasi tutto. È andata bene. Peccato che nel weekend non abbiamo raccolto niente, pur avendo dimostrato velocità nelle prove libere e nel warmup. Comunque, quando succedono questi episodi, la cosa più importante è la salute. Auguro anche a Sykes, che ha delle costole rotte, di rimettersi presto“.

Foto: WorldSBK