Superbike, Alvaro Bautista: vincere a Donington ha un significato importante

In Superpole Race è stato sconfitto, ma Alvaro Bautista ha reagito da campione e si è imposto in Gara 2 Superbike a Donington Park. In classifica generale ha quasi 100 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e il round di questo weekend ha confermato la sua superiorità.

Lo spagnolo non aveva mai vinto in Inghilterra da quando corre nel Mondiale SBK e ha spezzato anche questo tabù. Mancano ancora sei appuntamenti da disputare, però oggi è davvero difficile pensare che il titolo vada a un altro pilota. Lui e Ducati compongono un binomio quasi imbattibile.

Superbike Donington, Bautista esulta ancora

Bautista entusiasta di come è andato questo round Superbike a Donington Park, anche al di sopra delle sue aspettative: “Se prima del weekend mi avessero detto che avrei fatto primo, secondo e primo non ci avrei creduto perché in questo circuito abbiamo sempre faticato un po’. Ma ogni anno è diverso e fortunatamente il feeling con la moto è stato fantastico come nelle altre piste e sono felice, perché ho potuto guidare come voglio. Ieri era una novità per tutti il nuovo asfalto e mi sono divertito, oggi avevamo dei dati da sfruttare“.

Le lotte di oggi gli sono piaciute, in particolare la manovra decisiva che gli ha permesso di sopravanzare Jonathan Rea nella gara sprint: “In Superpole Race il passo è stato incredibile. Mi è piaciuto il sorpasso su Rea, perché sono riuscito a mantenere la linea e a non perdere la posizione. Anche in Gara 2 il ritmo è stato veloce. Toprak è stato davvero forte. Volevo stare davanti dall’inizio, lui lo sapeva e ha cercato di non lasciarmi la leadership. Alla fine sono riuscito a prendere del vantaggio e sono contento di come è andato tutto il weekend“.

La forza di Alvaro

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha ribadito che gli piace stare davanti, condizione ideale per esprimere tutto il suo potenziale e quello della Panigale V4 R: “Quando guido dietro ad altri piloti non riesco a sfruttare il mio stile di guida al 100%. Per me è difficile soprattutto dietro Toprak e Jonathan, perché cambiano i miei riferimenti in frenata. Quando sono da solo posso frenare molto forte. Comunque in Superpole Race ho fatto del mio meglio, ho cercato di ottenere la migliore posizione possibile e per il campionato è importante stare nelle prime tre. Comunque non ho pensato al campionato, ma solo a dare il massimo che potevo“.

Vincere a Donington ha significato particolare per Bautista e la sua squadra: “Per noi è stato importante, perché qui in passato avevamo faticato e si trattava della pista preferita di Toprak. Abbiamo fatto degli ottimi risultati e questo dà fiducia sia a me sia a Ducati. Se qui siamo competitivi e possiamo vincere, significa che possiamo essere essere forti su qualsiasi circuito e in qualsiasi situazione.

Infine ha parlato del prossimo round che si disputerà a Imola (14-16 luglio): “Non avremo molti dati, ricordo che nel 2019 era difficile perché c’erano tante chicane. Vedremo. Ci approcceremo con la stessa mentalità, senza obiettivi e aspettative. Cercheremo di avere un buon feeling con la moto e di divertici. Sarà il secondo round in Italia per Ducati. Faremo del nostro meglio per ottenere il massimo possibile”.

Foto: WorldSBK.com