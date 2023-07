Impressionante incidente al primo giro di gara 2 del Mondiale Superbike a Donington Park. In uscita dalla curva Coppice, una curva molto veloce che si affronta in terza marcia, Danilo Petrucci ha avuto un vistoso sbandamento, rallentando sulla traiettoria ideale. Il pilota umbro è riuscito a tenersi in piedi, ma nel gruppo degli inseguitori si è scatenato il caos. Tom Sykes ha perso il controllo, coinvolgendo anche il compagno BMW, Loris Baz, che a sua volta ha tamponato Michael Rinaldi, compagno di Alvaro Bautista in Ducati ufficiale. La gara è stata subito interrotta. Al momento i piloti sono tutti coscienti, anche Michael che è sembrato aver subito le conseguenze più serie. “Non c’è motivo di essere preoccupati per Rinaldi” ha fatto sapere il team Aruba Ducati. Baz si è rialzato subito, Sykes è rimasto un pò dolorante, Rinaldi invece era a terra soccorso dai medici. Ma, per fortuna, tutti e tre se la sono cavata con lievi ferite.

Tom Sykes frattura costale

I ha subito la frattura di alcune costole, sulla parte destra, e una forte contusione alla caviglia sinistra. E’ stato trasportato al Queen’s Medical Center di Nottigham per ulteriori controlli. Michael Rinaldi invece ha subito una lieve commozione cerebrale e una contusione alla caviglia destra. Loris Baz, come detto, si è rialzato incolume.

Alla ripartenza vince Bautista

L’incidente si è verificato a metà del primo giro dell’ultima gara del programma del round britannico della Superbike. In quel momento Toprak Razgatlioglu era in testa, davanti ad Alvaro Bautista e Jonathan Rea. La gara è ripartita dopo circa mezz’ora di stop, sulla distanza di 22 giri, con successo di Alvaro Bautista davanti a Toprak Razgatlioglu e al nostro Danilo Petrucci. Per il pilota umbro è il primo podio nel Mondiale Superbike. Qui cronaca e classifica.