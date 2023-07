La vittoria della gara del Gran Premio d’Austria 2023 di F1 va al solito Max Verstappen. Dopo il trionfo nella sprint race, il pilota della Red Bull domina anche oggi e allunga sempre di più in classifica. Il terzo titolo è nelle sue mani, non c’è nessuno che può pensare di insidiarlo. È di un altro pianeta. Nel finale della corsa si è anche permesso di rientrare a montare le gomme soft per fare il giro veloce e prendersi il punto addizionale.

Formula 1, Ferrari conferma la crescita anche a Spielberg

Sul podio di Spielberg sale anche Charles Leclerc, che è partito secondo in griglia ed è riuscito a mantenere la posizione. Sul terzo gradino Sergio Perez con l’altra Red Bull. Il messicano ha fatto una grande rimonta dalla quindicesima casella. Buon quarto Carlos Sainz con l’altra Ferrari, che ha preso anche una penalità da 5 secondi causa track limits. La SF-23 ha confermato i progressi già visti a Montreal.

Ottimo quinto posto per Lando Norris con una McLaren aggiornata che ha fatto dei significativi passi avanti in Austria. Sesto Fernando Alonso con una Aston Martin che in questo fine settimana non è riuscita a stupire come in altre gare. Comunque il due volte campione del mondo di F1 ha tenuto dietro le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Nono Pierre Gasly su Alpine, top 10 chiusa da Lance Stroll con l’altra Aston Martin.

F1 GP Austria 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 4 pit stop

2 Charles Leclerc Ferrari +5.155 3

3 Sergio Perez Red Bull Racing +17.188 3

4 Carlos Sainz Ferrari +21.377 3

5 Lando Norris McLaren +26.327 3

6 Fernando Alonso Aston Martin +30.317 3

7 Lewis Hamilton Mercedes +39.196 3

8 George Russell Mercedes +48.403 3

9 Pierre Gasly Alpine +57.667 3

10 Lance Stroll Aston Martin +59.043 4

11 Alexander Albon Williams +69.767 3

12 Esteban Ocon Alpine 1L 3

13 Logan Sargeant Williams 1L 3

14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1L 3

15 Nyck De Vries AlphaTauri 1L 3

16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1L 3

17 Oscar Piastri McLaren 1L 4

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1L 4

19 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1L 3

Foto: Formula1.com