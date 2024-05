Pecco Bagnaia: numeri da grandissimo dell’era MotoGP

I numeri si possono analizzare e contestualizzare, ma restano numeri. Più volte dicono tutto e non lasciano spazio ad interpretazione alcuna. Di certo, in MotoGP, Pecco Bagnaia è un vincente. Disporrà della moto migliore (ma anche altri piloti…), ma i risultati li porta a casa. Alla luce del successo di Jerez, i traguardi finora conseguiti dal tre volte Campione del Mondo tra Moto2 e MotoGP sono quantomeno da evidenziare.

IN DUCATI UFFICIALE VINCE OGNI TRE GRAN PREMI

Con il memorabile trionfo al Gran Premio di Spagna, Pecco Bagnaia ha raggiunto quota 20 vittorie in MotoGP. Parlando di gare “lunghe“, non le Sprint. Un traguardo che gli consente di raggiungere una percentuale di successo elevatissima: da quando veste di rosso (2021), vince nel 32,25 % dei Gran Premi disputati. Di fatto, una gara “lunga” ogni tre. Con la moto migliore, per carità, ma in uno schieramento dove ci sono più moto competitive in griglia rispetto al recente passato.

DIETRO SOLO AI GRANDI DELL’ERA MOTOGP

I confronti generazionali risultano inappropriati e fuorvianti, ma di certo Bagnaia con le sue 20 vittorie lo si può ampiamente ritenere un grandissimo della sua generazione. Nell’era MotoGP (dal 2002), hanno vinto più di lui solo i cinque fenomeni: Valentino Rossi (76), Marc Marquez (59), Jorge Lorenzo (47), Casey Stoner (38) e Dani Pedrosa (31).

ALL’ATTACCO DI TRE GRANDI

A proposito: nel computo dei successi nella classe regina, Pecco Bagnaia ha eguagliato le 20 vittorie di Freddie Spencer. Il prossimo traguardo, a 22 Gran Premi conquistati in carriera, è rappresentato dal raggiungere tre leggende del calibro di Kenny Roberts (Senior), Geoff Duke e l’eroe dei due mondi John Surtees. Qui sì, obiettivamente, un confronto improponibile, per quanto la percentuale di successo del chivassese da quando corre con il team ufficiale Ducati resta tra le più elevate di sempre.