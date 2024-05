Alessio Velini: team manager al top e pilota due volte all’anno

Alessio Velini, alle soglie dei 45 anni, torna ad indossare tuta e casco per partecipare come wild card al secondo round della Dunlop Cup, l’11 e 12 maggio al Mugello. Il pilota umbro, è stato per anni tra i protagonisti della scena internazionale in Supersport e Superbike. Ora è il team manager – coach del Mesaroli Racing by Velini ma non perde occasione di tornare a girare in pista. E quando lo fa va ancora forte a dispetto dell’età e dei pochi test.

“Ho fatto l’ultima gara circa un anno fa – racconta Alessio Velini a Corsedimoto -ora parteciperò come wildcard al prossimo appuntamento della Dunlop Cup 1000 e farò il Trofeo Italia – Coppa Umbria a Magione perché lo faccio tutti gli anni, lo vinco sempre ed è una sfida con me stesso. Fare un paio di gare all’anno mi fa bene, mi mantiene veloce”.

Hai fatto qualche test?

“Ne ho fatto uno ad aprile e il primo turno è stato quasi devastante poi nel secondo sono andato già meglio. Andare in moto è come andare in bicicletta: quando si sta fermi per un po’ all’inizio è dura ma poi ci si riprende subito. Contavo di fare un altro test il primo maggio ma era tempo brutto e per me non aveva senso girare sul bagnato”.

Perché hai scelto la Dunlop Cup?

“È da 12 anni che non giro con le Dunlop e sono curioso di provarle poi i miei piloti del CIV Supersport usano queste gomme. Da team manager e coach, con un passato da pilota professionista, li capisco un po’ in tutto ma quando mi parlano di gomme faccio un po’ fatica. Se ho un’esperienza diretta con le Dunlop riesco a comprenderli meglio”.

Da team manager sei in testa al CIV Supersport con Mantovani. Si punta al titolo?

“Siamo molto felici di com’è andato nelle prime due gare a Misano. Andrea Mantovani è un pilota molto forte, da mondiale. Lui vuole vincere il campionato e noi ancor più di lui. Purtroppo dovrà saltare un round a causa di una concomitanza con la MotoE quindi sarà fondamentale andare benissimo in tutte le altre in modo da poter provare a vincerlo anche con due zeri. Al CIV Supersport abbiamo anche Andrea Tucci, un pilota in piena crescita e contiamo di averlo nei dieci”.

Sono previste delle wildcard nel Mondiale Supersport?

“Ne stiamo parlando, sì, ci stiamo ragionando. Ci piacerebbe fare una wildcard nel Mondiale Supersport”.

A Misano?

“Non abbiamo ancora deciso, non c’è nulla si certo, ma se ne parla”.