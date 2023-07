Joey Den Besten muore in un incidente nell’IRRC ad Imatra

“Purtroppo Joey den Besten è morto per le ferite riportate questo pomeriggio a seguito di un incidente a Imatra. Pluri campione internazionale di corsa su strada, il pilota olandese era una figura familiare e popolare nel paddock IRRC. Condoglianze alla famiglia ed agli amici del pilota”. Con queste parole gli organizzatori dell’ Irish Superbike Racing comunicano il decesso dei pilota in seguito ad un incidente in sella ad una Kawasaki in gara-2 dell’ IRRC Superbike. Il pilota è caduto nel giro di formazione sotto la pioggia battente.

Grandissimo protagonista delle corse su strada, in passato aveva gareggiato nella North West 200. Joey den Besten era probabilmente il pilota olandese più conosciuto nell’ambito delle road racing. E’ stato due volte campione IRRC Supersport ed ha concluso al terzo l’IRRC Superbike nel 2021.

Imatra è un luogo leggendario nella mitica del motociclismo. Ricavato sui viali di campagna poco fuori l’omonima cittadina finladese, ha ospitato il motomondiale fino al 1982. Venne bandito dal calendario in conseguenza del tragico incidente costato la vita al passeggero britannico Jock Taylor, vittima di un incidente durante la gara dei sidecar. Dalla stagione successiva a Imatra venne dirottato il campionato europeo velocità, che vi corse fino al 1986. In quella edizione la Yamaha 500 GP del tedesco Detlef Vogt finì ad altissima velocità fra la folla, uccidendo un bambino di sei anni. Da quella volta i piloti di tutte le categoria dissero basta. Il nostro direttore Paolo Gozzi, testimone diretto di quella tragedia, ha raccontato cos’era Imatra, e perchè piloti appassionati di quell’epoca lo amavano così tanto in questo articolo: “Imatra, Finlandia: il GP della morte e dell’amore“.

Le corse ad Imatra però hanno ripreso vita di recente, su un tracciato stradale che richiama quasi fedelmente quello di un tempo, ospitando il campionato IRRC (International Road Racing Championship.