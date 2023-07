MotoGP, Marc Marquez: la mega-villa da 10 milioni a Madrid

Marc Marquez aveva preventivato una stagione MotoGP ben diversa da quella in corso. Fino a pochi mesi fa il suo rapporto con Honda sembrava inossidabile, adesso il divorzio è solo questione di tempo, massimo un altro anno. Dopo l’infortunio di Jerez 2020 ha provato a cambiare stile di vita, trasferendosi a Madrid in una villa lussuosa di cui ci ha regalato qualche scatto sui social.

La mega-villa di Marc Marquez

L’otto volte campione del mondo si è comprato una villa gigante in uno dei migliori quartieri di Madrid. Il pilota della MotoGP ha speso più di dieci milioni di euro in una tenuta in cui vive con il fratello, dove sta trascorrendo questi giorni di ferie per riprendersi dall’ultimo infortunio. Parliamo di una casa di 1.350 mq e ancora più ettari di giardino, una costruzione completamente circondata dall’acqua. Lo dimostra già l’ingresso, con una passerella che bisogna attraversare prima di accedere all’interno. La tenuta apparteneva in precedenza a Mariano, il giocatore del Real Madrid, che gli ha offerto questa meraviglia in pietra e cemento con finiture moderne e interni con mobili di design ed elettrodomestici all’avanguardia.

Nel giardino costellato di palme ci sono diverse zone relax con tavoli, un letto balinese e divani in pelle accanto alla piscina che è divisa in tre diverse altezze. Ovviamente non manca la vasca idromassaggio, una sala giochi, un divano a L, una poltrona a forma di casco con il suo numero 93. Ha anche un tavolo da biliardo, una palestra con macchinari modernissimi, una mega sala da pranzo dove può ospitare amici e parenti. Una villa che potrà godersi in questi giorni di pausa estiva, in attesa di ritornare in pista a Silverstone nel primo week-end di agosto.

La forza dell’amore

Non potrebbe esserci dimora migliore per condividere momenti di relax e passione con la sua nuova fiamma Gemma Pinto. A quanto pare l’influencer spagnola ha aperto una breccia nel cuore del pilota Honda, come ammesso durante una conferenza stampa ad Assen. “A livello professionale è uno dei miei momenti più difficili, ma il livello personale lo sta compensando, è uno dei miei momenti migliori“, ha dichiarato Marc Marquez. “Sono più sereno, più felice, supportato dalla mia famiglia, da mio fratello, dalla mia compagna, dal mio manager e da tutta la squadra che mi circonda… Aiuta molto il fatto che io sia in uno dei miei momenti migliori a livello personale ed è quello che mi sta salvando. È l’unica cosa a cui mi aggrappo per ribaltare questa situazione“.

Foto: Instagram @marcmarquez93