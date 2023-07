Superbike, Razgatlioglu: “Bautista ha un vantaggio troppo grande”

Toprak Razgatlioglu ha fatto il massimo possibile in questo weekend Superbike a Donington. Ha conquistato due secondi posti nelle gare lunghe e ha vinto la Superpole Race, spezzando così la striscia vincente di Alvaro Bautista e impedendogli di fare il nuovo record di vittorie consecutive. Non poteva fare di più.

In Gara 2 ha retto fino a circa 8-9 giri dalla fine, poi si è dovuto arrendere contro lo spagnolo della Ducati. Non ne aveva per stare con lui e non ha potuto fare altro che accontentarsi della seconda posizione. Un anno fa aveva fatto tripletta in Inghilterra, stavolta le cose sono andate diversamente. Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ci riproverà a Imola.

Superbike Donington, Razgatlioglu deve accontentarsi

Razgatlioglu ha commentato così il round di Donington: “Non è stato un brutto weekend. Ho dato più del 100% per vincere. La Superpole Race è stata buona per me, sono riuscito a vincere; in Gara 2 ho dato del mio meglio e ho chiuso in seconda posizione. Sto già pensando a Imola, spero che potrò vincere di nuovo, ma Gara 1 e Gara 2. Mi manca vincere delle gare lunghe. Spero che faremo un buon lavoro“.

Bautista ha quasi 100 punti di vantaggio e per Toprak è difficile pensare di vincere il titolo: “Non penso ai punti del campionato – spiega – sono concentrato su vincere le gare. Per me adesso è questa la cosa importante. Il campionato è lungo, però Bautista è davvero forte quest’anno e potrebbe essere facilmente campione. Io cercherò di vincere delle gare lunghe, magari le cose possono cambiare“.

Alvaro e Ducati troppo forti

Il pilota Yamaha si sente praticamente disarmato quando deve duellare con Bautista, che con la Panigale V4 R appare invincibile: “In Gara 2 ho provato lottare con Alvaro, però non è stato abbastanza per vincere. Lui e Ducati sono davvero forti in rettilineo. Dopo due giri mi era impossibile battagliare con lui. Ha un vantaggio troppo grande in accelerazione e in rettilineo. Se la mia moto accelerasse meglio e fosse più veloce sul dritto, potrei combattere con lui“.

Si parla poi del prossimo round a Imola, dove Razgatlioglu spera di tornare sul gradino più alto del podio: “Ho bei ricordi del 2015, quando ho lottato con Caricasulo. L’ultima volta ci ho corso nel 2019 in Superbike con la Kawasaki. Sarà la prima volta con Yamaha e penso che potremo fare bene, adoro la pista di Imola. Jonny di solito era molto forte lì. Vedremo come andrà, darò del mio meglio“.

Foto: Yamaha Racing