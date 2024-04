Lorenzo Zanetti volta pagina e lo fa con l’entusiasmo di un ragazzino. A quasi 37 anni il pilota bresciano è pronto per il suo esordio stagionale nel Campionato Internazionale Motociclismo Tedesco Superbike, il prossimo week-end al Sachsenring. Il campione italiano in carica gareggerà sempre su una Ducati ma del team Triple M Racing Ducati Francoforte. Nuova squadra, nuovi avversari e nuovi circuiti ma moto molto simile a quella usata nel 2023 come racconta Zanetti a Corsedimoto.

“L’IDM ha un regolamento un po’ diverso rispetto al CIV ma useremo comunque una Ducati gemella a quella che avevo al team Broncos. Avremo dunque la centralina Motec dato che la Magneti Marelli non si usa più da tempo nei campionati nazionali. Come gomme monteremo però le Pirelli”.

Conosci già alcuni circuiti?

“Alcuni sì ma praticamente si partirà da zero in tutti perché non abbiamo dei riferimenti. Ad esempio al Sachsenring avevo già corso ma quando gareggiavo in 125, al Nürburgring e ad Assen avevo girato ai tempi del Mondiale Superbike ed a Most con l’Endurance. Al Schleizer Dreieck e ad Hockenheim invece non ci sono mai stato. Tra l’altro l’IDM si corre solo dal venerdì, non ci sono i test del giovedì come al CIV quindi i tempi sono ristretti”.

Come sono andati i test?

“Il programma di test era molto valido ma purtroppo quando siamo andati in Spagna abbiamo avuto problemi con il meteo ed abbiamo girato poco. Siamo comunque andati a Most ed erano presenti molti piloti e team dell’IDM Superbike. Ho fatto il terzo tempo e non è male considerando che erano presenti vari piloti di vertice”.

Chi saranno i piloti da battere?

“Chiaramente il campione in carica Alt su Honda, Mikhalchik su BMW, Mercado, Leonov, Konig , più i vari specialisti dell’IDM”.

Lorenzo Zanetti, confessalo, punti al titolo?

“Chiaramente mi piacerebbe vincere. Le aspettative sono alte, il team ha riposto molta fiducia in me ed avrò tecnici di ottimo livello. Tuttavia Ducati è assente dal campionato tedesco da anni, saranno presenti dei team in forma ufficiale, piloti con molta esperienza in quel campionato quindi non sarà facile. Se non riuscissi a vincere non sarebbe un dramma, significherebbe solo che c’è bisogno di più tempo. L’idea è quella d’iniziare un percorso di più anni ma vedremo come andranno le cose”.

Foto sito Essenza